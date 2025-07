Mê mẩn khu vườn sân thượng đẹp 'như vẽ bằng AI' của mẹ đảm Đà Nẵng

Nằm trên sân thượng rộng 100m² của gia đình, khu vườn của chị Lê Thị Ánh Minh (34 tuổi, Đà Nẵng) là thành quả của 5 năm bền bỉ vun trồng. Rau củ, hoa trái được chị trồng theo mùa, cây nào cây nấy mướt xanh, mọng nước, đầy sức sống. Từ các loại rau ăn lá dễ trồng đến những giống cây "khó nhằn" như dưa lưới, cà chua, bầu bí… đều tươi tốt, được chăm chút kỹ lưỡng và bố trí gọn gàng, khoa học.

Ngắm ảnh khu vườn, nhiều người thốt lên: "Như bước ra từ một trò chơi mô phỏng làm vườn", "Khu vườn sân thượng này đẹp siêu thực như vẽ bằng AI", "Chỉ biết ước có một góc khu vườn này, chẳng khác gì góc vườn trong phim Nhật"…

Vườn rau xanh ngát trên sân thượng của chị Ánh Minh khiến nhiều người thán phục.

Khi kiến trúc sư thiết kế vườn rau Vườn rau sân thượng của chị Ánh Minh đẹp như vậy vì được tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu. Cả hai vợ chồng đều là kiến trúc sư nên từ hệ thống thoát nước đến cách sắp đặt chậu cây, dựng giàn… đều được thiết kế dựa trên tỷ lệ cơ thể người để không gian vừa tiện lợi cho sinh hoạt vừa tối ưu diện tích.

Chị Minh thiết kế, đo kích thước, nhờ chồng hỗ trợ gia công chậu trồng, còn lại các giàn và khung nhựa thì mua sẵn về lắp ráp.

"Ban đầu mình cũng chỉ mua vài chậu về trồng thử do thích. Lâu dần, do mình thích ăn rau sạch nên muốn mở rộng quy mô để cung cấp nông sản không hóa chất cho bữa ăn gia đình. Mình đọc tài liệu, theo dõi các hội nhóm làm vườn và học hỏi từng chút một. Mỗi thất bại đều là bài học giúp mình hiểu hơn về khí hậu, đất trồng, sâu bệnh", chị chia sẻ.

Chị Ánh Minh bắt đầu từ những loại rau ăn lá dễ trồng.

Các chậu trồng cây được bố trí khoa học, gọn gàng.

Chị Minh dần thử sức với các giống cây khó hơn như ngô, cà chua, dưa lưới, bầu bí... và cả trồng hoa.

"Khởi động" bằng niềm yêu thích cây cối, chị Ánh Minh bắt đầu từ những loại rau ăn lá dễ trồng, không yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Khi đã quen tay và có thêm kiến thức về đất trồng, ánh sáng, độ ẩm, chị dần thử sức với các giống cây khó trồng hơn như ngô, cà chua, dưa lưới, bầu bí… và sau đó trồng thêm các loại hoa, trong đó có hoa hướng dương mà chị đặc biệt yêu thích.

Không chỉ tạo ra không gian sống đẹp mắt, khu vườn của chị Ánh Minh còn là một “hệ sinh thái xanh” thực sự. Với phương châm làm vườn hữu cơ, chị tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học. Để phòng sâu bệnh, chị tự pha dung dịch tỏi ớt, sữa loãng để xịt ngăn bướm đẻ trứng. Khi cần thiết, chị sử dụng chế phẩm sinh học an toàn.

Đặc biệt, chị Minh và gia đình còn tự tay ủ phân vi sinh từ đậu nành, chuối, vỏ trứng, sữa, những nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm nhưng rất giàu dinh dưỡng cho cây trồng. Nhờ vậy, rau củ trong vườn phát triển khỏe mạnh, ít bệnh, vị đậm đà và đặc biệt an toàn cho cả nhà.

Chị tự ủ phân hữu cơ để bón cho cây, không dùng phân hóa học.

Thành quả là những loại trái cây chín mọng, trĩu quả.

Do gần biển, khu vườn sân thượng này thường xuyên đối mặt với gió lớn và mưa bão. Do không có mái che, rau rất dễ bị hư hại. Để khắc phục, chị Ánh Minh thiết kế giàn trồng di động, có thể tháo lắp nhanh chóng. Mỗi khi có bão, chị chủ động tháo giàn, cất vào kho để bảo vệ cây cối an toàn.

Giải thích việc không lắp mái che, chủ vườn cho biết chị muốn được tận hưởng trực tiếp trời xanh, mây trắng, nắng vàng: "Mình bị bệnh khó thở nếu sống trong không gian khép kín. Mình không làm mái che vì muốn được cảm nhận gió thổi mát rượi qua người và được nhìn lên bầu trời xanh mát để chữa lành, giải tỏa sự mệt mỏi, khó chịu" .

Làm vườn cũng là thiền định, rèn tâm trí Hàng ngày, chị Minh thức dậy từ 4h30 để chăm vườn. Niềm đam mê này là động lực khiến chị hào hứng bắt đầu ngày mới. Trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, khu vườn lại càng có ý nghĩa quan trọng, là nguồn cung thực phẩm sạch tại chỗ cho cả gia đình.

“Hồi đại dịch COVID-19, mình trồng dưa rất nhiều nhưng bị cách ly phong tỏa nên dưa ăn không hết, cũng không biếu hay tặng ai được vì chỉ được phép ở trong nhà mà thôi”, chị kể lại.

Ngoài vai trò cung cấp thực phẩm, khu vườn trên sân thượng của chị Minh còn là không gian để thư giãn, thiền định, để chữa lành tâm trí giữa bộn bề áp lực cuộc sống.

Chị Ánh Minh thu hoạch rau và ngô tại vườn.

Chị trồng nhiều loại ngô khác nhau.

Thành phẩm thu hoạch của mẹ đảm Đà Nẵng.

Trồng được khu vườn trong mơ này không phải là điều dễ dàng, có lúc sự cố xảy ra nhưng điều này cũng giúp bà chủ luyện tâm trí. Chị Minh tâm sự: “Gặp trúng thời tiết cực đoan như mưa dầm hoặc nắng mưa xen kẽ, nhiệt thay đổi đột ngột theo ngày thì cây sẽ bị yếu đi, hoặc các loại sâu bệnh tấn công cùng lúc thì vườn bị phá cũng nhiều. Mình luyện được tính kiên trì, nhổ bỏ đi và trồng lại, không ngừng việc làm vườn. Mỗi cây trồng là một hành trình. Nó giúp mình học được cách kiên nhẫn, bình tĩnh và trân trọng từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống” .

Chị Minh cho biết khu vườn của chị mới được bố trí lại toàn bộ; chị không ngừng đổi mới "giao diện" của nó mỗi năm bằng cách thay vị trí các chậu, thiết kế lại giàn cây để nó luôn mang lại cảm hứng.

Công việc bận rộn nhưng chị Minh vẫn dành thời gian mỗi sáng sớm và chiều muộn để tự tay chăm sóc từng chậu cây chứ không thuê ai làm giúp, chỉ thỉnh thoảng có sự hỗ trợ của người thân. "Điều khiến mình tự hào nhất là sự kiên trì, bền bỉ mỗi ngày. Chỉ cần cố gắng một chút, mỗi ngày một ít, thì khu vườn sẽ luôn xanh tốt và gắn bó với mình lâu hơn" chị nói.

Một góc của khu vườn sân thượng.

Những loại cây leo giàn được bố trí khoa học.

Khu vườn về đêm thật lung linh, huyền ảo.

Những lúc thời tiết cực đoan, cây bị sâu bệnh tấn công, chị thức khuya dậy sớm, cùng chồng soi đèn bắt ốc sên, kiểm tra từng lá rau, ngọn cây. Làm vườn trở thành thói quen hằng ngày, một hành trình bền bỉ nuôi dưỡng cả tâm hồn lẫn kỹ năng sống.

"Thiên nhiên vẫn ở đó, chỉ cần ta đủ kiên trì và yêu thương thì một khoảng trời xanh cho riêng mình là thứ ta hoàn toàn có thể tạo ra, ngay trên chính sân thượng nhỏ bé nơi phố thị đông đúc", chị Minh tâm niệm như vậy khi nhìn vào thành quả 5 năm qua.