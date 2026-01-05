Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02 ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện nêu rõ, trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 03 buổi Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội quốc gia để kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó có cả các dự án do tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6%), nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm 25,4%).

Các công trình, dự án được khởi công, khánh thành trong thời gian qua không chỉ tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng hạ tầng mà còn khích lệ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, không để mắc các khuyết điểm nhỏ tích lũy thành sai phạm lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước và tư nhân trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", … để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/1/2026 phải hoàn thành dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau để thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau (Ảnh: VGP).

Đối với các công trình, Thủ tướng yêu cầu dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19/1/2026).

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,… để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng.

Lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

Đối với các dự án khởi công ngày 191/2/2025, các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án; không để tiêu cực phải chạy chọt, xin cho.

Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chí phí, chất lượng công trình, rà soát kỹ, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt tuân thủ các quy định, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.

Kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt…

Không để các vướng mắc cản trở tiến độ và chất lượng công trình

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chủ trì rà soát, nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến nguyên vật liệu thông thường (đất, cát, đá, sỏi…) không để các vướng mắc cản trở tiến độ và chất lượng công trình.

Bộ Xây dựng thường xuyên rà soát, nắm tình hình và xử lý kịp thời hiệu quả các nội dung liên quan đến giá, các quy trình, quy định không để các địa phương, bộ, ngành vướng mắc những việc thuộc thẩm quyền.

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng.

Về thực hiện thí điểm thưởng hợp đồng, các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị định số 15 ngày 25/4/2023, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng để kịp thời động viên, khích lệ các nhà đầu tư, nhà thầu có thành tích tốt, thi công vượt tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác hiệu quả.

Quá trình xem xét thưởng hợp đồng, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 15 về đối tượng thưởng, nguyên tắc thưởng, nguồn tiền thưởng, xác định số tiền thưởng, nghiêm cấm, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng cơ chế để trục lợi.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định tại Nghị định số 15, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì phối hơp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá công tác thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định số 15, kịp thời phát hiện các tồn tại, vướng mắc (nếu có) để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh (nếu cần).

Giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.