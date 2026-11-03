"Mẹ ơi đừng vứt!" - 4 góc vuông của hộp sữa giấy và bài học gieo mầm tử tế trong lòng đứa trẻ 6 tuổi

Mầm tử tế trong lòng đứa trẻ có thể bắt đầu chỉ sau 10 giây

Trên khoảng sân đầy nắng của một cơ quan ở Lào Cai, có chiếc vỏ hộp sữa nằm ngoan ngoãn phơi mình ở đó. Chẳng ai giao việc cho nó cả. Nó ở đó, đã được cắt phẳng gập gọn và rửa sạch sẽ, chỉ vì lời nhắn nhủ rất đỗi ngây thơ của đứa con nhỏ trước giờ đi học: "Mẹ mang đến cơ quan phơi khô giúp con, chiều về mình gom lại đưa đến trường nhé!".

Chiếc hộp ấy là một trong 51.159 vỏ hộp sữa mà 1.078 em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) dưới sự hỗ trợ của thầy cô và phụ huynh đã cùng gom lại trong dự án “Milk Box Reborn - Hộp sữa nhỏ tái sinh” suốt 2 năm học qua.

Một con số lớn, nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất của dự án lại bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Mỗi sáng, hàng triệu vỏ hộp sữa giấy sau khi uống xong bị vứt bỏ vào thùng rác trong vô thức. Chúng hoàn thành sứ mệnh nuôi dưỡng sức khỏe cho một đứa trẻ trong vỏn vẹn vài phút, rồi nhanh chóng chìm vào dĩ vãng giữa hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng một vỏ hộp sữa bé tẹo, mỏng manh chẳng làm nên chuyện lớn, và sự biến mất của nó sau một cú ném rác là điểm kết thúc tự nhiên.

Trong 2 năm học có 1.078 học sinh tham gia, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Dự án "Milk Box Reborn - Hộp sữa nhỏ tái sinh"

Thế nhưng, từ những trăn trở rất đỗi đời thường của cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy tại vùng đất biên giới Lào Cai - "Nếu mỗi ngày có hàng trăm chiếc hộp bị bỏ đi, thì một tuần, một tháng, một năm học sẽ là bao nhiêu? Và nhà trường đang dạy trẻ điều gì về những thứ các em đã dùng xong?" - Dự án "Milk Box Reborn - Hộp sữa nhỏ tái sinh" phối hợp cùng Lagom Việt Nam đã ra đời, chứng minh điều ngược lại:

Sứ mệnh của một hộp sữa không dừng lại ở giọt cuối cùng, và sự tử tế với môi trường đôi khi chỉ bắt đầu 10 giây sau khi con uống xong.

Phía sau bốn góc gấp phẳng lì: Khi vỏ hộp sữa trở thành "giáo cụ sống"

Ở bậc tiểu học, khoảng cách giữa "biết" và "làm" luôn là thử thách lớn nhất của giáo dục môi trường. Những lời nhắc nhở hay bài học lý thuyết suông khó tạo nên thói quen bền vững. Cô Thu Thủy đã chọn cách xóa bỏ khoảng cách ấy bằng việc biến chính chiếc hộp sữa quen thuộc thành một "giáo cụ sống".

Không chỉ dừng ở khẩu hiệu, dự án chuyển trọng tâm từ "dạy trẻ biết" sang "trao cho trẻ cơ hội được làm". Sau hai năm kiên trì triển khai qua bốn đợt phát động, dự án đã thu gom được 51.159 vỏ hộp sữa nhờ sự đồng lòng của toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Quy trình được thiết kế đơn giản, dễ nhớ: Uống sữa → Làm sạch vỏ hộp → Thu gom → Phân loại → Tập kết → Chuyển giao tái chế.

Những thao tác bóc góc, cắt mở, rửa sạch, phơi khô và xếp gọn nghe có vẻ đơn giản, nhưng với một đứa trẻ tiểu học, mỗi lần cầm kéo lại là một trải nghiệm trực quan sinh động. Các em đi qua trọn vẹn chuỗi nhận thức: Mình tạo ra rác, mình có trách nhiệm với rác mình thải ra, và mình có thể trao cho nó một cuộc đời mới.

Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ hỗ trợ các em nhỏ trong hành trình “tái sinh” vỏ hộp sữa. Ảnh: Dự án "Milk Box Reborn - Hộp sữa nhỏ tái sinh"

Đặc biệt, dự án khép kín vòng tuần hoàn ngay tại không gian học đường. Những bao tải vỏ hộp gửi về nhà máy tái chế của Lagom Việt Nam sau đó quay trở lại trường dưới dạng móc áo, chậu cây mini hay đồ dùng học tập nhỏ xinh.

Nhìn thấy thành quả lao động của mình hiện diện ngay trên bàn học, trẻ lập tức thấu hiểu bài học về kinh tế tuần hoàn mà không cần bất kỳ lý thuyết xa xôi nào.

Từ thói quen nhỏ nơi sân trường đến nếp sống xanh trong mỗi tổ ấm

Điều xúc động nhất của dự án không nằm ở con số hàng chục ngàn vỏ hộp thu gom được, mà nằm ở cách học sinh trở thành những "đại sứ nhỏ" lan tỏa thói quen ra khỏi phạm vi lớp học.

Từ góc sân trường Lào Cai, bài học sống xanh bước thẳng vào nếp sống hằng ngày của từng gia đình.

Đã có những đứa trẻ tự giác lấy kéo cắt mở vỏ hộp sữa ở nhà rồi rửa sạch, xếp gọn gàng vào góc phòng. Đã có những chiếc vỏ hộp nằm ngoan ngoãn phơi nắng trên sân cơ quan của một người mẹ chỉ vì lời nhờ vả ngây thơ của con trước giờ đi học.

Hàng trăm, hàng nghìn vỏ hộp sữa được các em nhỏ tự tay làm sạch, xếp gọn gàng vào bao tải. Ảnh: Dự án "Milk Box Reborn - Hộp sữa nhỏ tái sinh"

Nhờ sự đồng hành tận tụy của phụ huynh, đặc biệt là ở khối lớp 1 và lớp 2, việc phân loại rác từ nguồn không còn là nghĩa vụ cưỡng ép mà biến thành một thói quen tự nhiên trong sinh hoạt gia đình.

Trẻ con không học cách yêu thiên nhiên từ những khái niệm vĩ mô, các em học bài học trân trọng tài nguyên và lòng biết ơn môi trường sống ngay từ đôi tay nhỏ nhắn của chính mình.

Nối dài hành trình tái sinh: Khi một thói quen trẻ thơ đánh thức sức mạnh của sự hợp lực

Chính tính cam kết bền bỉ qua từng năm, quy trình tối giản không phụ thuộc vào kinh phí lớn, cùng khả năng nhân rộng dễ dàng đã giúp "Milk Box Reborn – Hộp sữa nhỏ tái sinh" đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe của Giải thưởng Human Act Prize. Dự án đại diện cho những chuyển đổi cốt lõi: Từ rác thải thành tài nguyên, từ hành động nhỏ thành thói quen lớn, và từ sự ngây thơ của một đứa trẻ thành làn sóng lan tỏa ra toàn cộng đồng.

Câu chuyện tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ chính là minh chứng sinh động cho giá trị mà Human Act Prize luôn tìm kiếm và vinh danh: Những sáng kiến thầm lặng nhưng kiên trì, lấy con người và sự thay đổi nhận thức làm trung tâm.

Sự ghi nhận này không phải là đích đến cuối cùng, mà là cánh cửa mở ra sự kết nối tự nhiên với tinh thần Human Act Now - nền tảng thúc đẩy hợp lực xã hội.

Một mô hình thu gom và tái chế dù nhân văn đến đâu cũng khó lòng lan xa nếu chỉ vận hành đơn độc. Nó cần sự bắt tay của các doanh nghiệp sản xuất, sự đồng đồng hành của mạng lưới giáo dục và sự chung sức từ toàn xã hội. Human Act Now chính là chiếc cầu nối những nỗ lực thầm lặng từ góc sân trường vùng cao Lào Cai với các nguồn lực lớn, để thói quen sống xanh của một em bé tiểu học tiếp tục được nuôi dưỡng, nhân rộng và tạo nên tác động bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Mọi hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, và mọi thay đổi xã hội to lớn đều có thể khởi nguồn từ một hành động nhỏ bé như việc rửa sạch chiếc vỏ hộp sữa mỗi sáng.

Quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều cá nhân, tổ chức đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho cộng đồng. Nếu bạn đang sở hữu một dự án hay sáng kiến đầy tâm huyết, hãy chủ động đăng ký tham gia Giải thưởng Human Act Prize ngay hôm nay để câu chuyện của bạn được tôn vinh, đồng thời tiếp thêm nguồn lực và tri thức từ hệ sinh thái Human Act Now.

Và nếu bạn vô tình bắt gặp hay chứng kiến những hành động tích cực chung quanh, hãy gửi đề cử ngay tới giải thưởng để cùng chúng tôi lan tỏa và vinh danh những giá trị tốt đẹp đang thầm lặng làm giàu cho đất nước.