Mẹ Quang Hà lên tiếng về việc con trai U50 chưa lấy vợ, sinh con, có 30 cái nhà

Ở tuổi 80, mẹ ca sĩ Quang Hà vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và nhanh nhẹn. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhiều lần bà xúc động đến lạc giọng. Bà thoải mái chia sẻ về công việc, tình duyên của con trai và lối sống tích cực, vui, khỏe của bản thân ở tuổi 80.

- Bác thấy con trai mình - ca sĩ Quang Hà thành công, mua được nhiều nhà, cảm xúc của bác thế nào ạ?

Là người mẹ, khi thấy các con thành đạt như thế này, tôi rất là vui sướng. Chỉ mong các con luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát triển hơn nữa. Ở cái tuổi còn trẻ thì cứ tiến nữa đi.

- Nhưng con đi diễn suốt như vậy, bác có lo lắng không?

Không đâu. Hà đi diễn nhưng ở nhà tôi vẫn luôn theo dõi, xem con đi đâu sống kiểu gì. Tôi không phải kiểu buông bỏ cho con muốn đi đâu thì đi mà vẫn quan tâm, dõi theo từng bước của con để yên tâm hơn. Tất nhiên, làm mẹ thì vẫn có nỗi lo nhưng nhìn thấy con trưởng thành, sống đúng mục tiêu của mình, tôi yên lòng lắm. Giờ già rồi, chỉ mong mình mạnh khỏe để con cái không phải bận tâm, lo lắng cho mình nữa.

Quang Hà và mẹ.

- Anh Hà đã ở tuổi U50 mà vẫn chưa lập gia đình, bác có buồn lòng hay trăn trở gì không?

Cha mẹ nào cũng mong con cái có đôi, có gia đình đàng hoàng, yên ấm nhưng mỗi người có một lựa chọn riêng, mình không thể ép được. Tôi để con tự do, sống sao thấy thoải mái, phù hợp với bản thân là được. Tất nhiên trong lòng vẫn mong con sớm có vợ, có cháu bế nhưng thời nay khác xưa rồi — cha mẹ không nên áp đặt. Ngày xưa cứ lớn là ép rồi mai mối người nọ người kia nhưng giờ quan trọng là các con sống hạnh phúc, làm điều mình thấy đúng.

- Bác thích bài hát nào nhất của con trai mình?

Bố của Hà là nhạc sĩ, viết nhiều ca khúc hay. Trong số đó, tôi thích nhất bài Trở về Hà Nội — giai điệu và ca từ rất sâu lắng, hợp với tâm tư của người lớn tuổi như tôi. Hơn nữa, đó lại là sáng tác của bố Hà nên càng ý nghĩa. Ngoài ra, tôi cũng thích những bài trẻ như Ngỡ, Mình xa nhau mùa đông — nghe rất hợp thời và có cảm xúc.

- Bác vẫn rất khỏe, có bí quyết gì đặc biệt không ạ?

Chẳng có bí quyết gì đâu. Ở tuổi này, tôi không còn phải lo cho ai nữa, chỉ tập trung giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, sống vui vẻ để con cháu yên tâm. Tôi luôn nghĩ, mình khỏe mạnh thì các con mới được nhẹ lòng. Nhiều người 90, 100 tuổi vẫn khỏe re nên tôi mới hơn 80 thì có là gì đâu (cười lớn).

Mẹ Quang Hà.

- Các con thường báo hiếu bác như thế nào?

Các con đi làm xa nhưng lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Về đến nhà là lo cho mẹ đủ thứ, không để thiếu thốn gì cả. Tôi thấy hạnh phúc vì các con vừa thành đạt, vừa hiếu thảo. Giờ tôi chẳng còn phải bận tâm chuyện gì, chỉ cần giữ sức khỏe để các con yên tâm công tác.

- Anh Hà có tới 30 căn nhà, có tặng cho bác căn nào không ạ?

Tôi thích nhất là căn nhà 8 tầng mới mua ở Long Biên. Nhiều nhà sang lắm, nhưng tôi ưng căn này vì nó thoáng, khí tốt, nhìn là thấy dễ chịu. Tôi hay sang đây ở, có khi chúng nó đi vắng tôi vẫn sang một mình, dọn dẹp, ngắm nghía cho vui. Tối đến thì lại về nhà riêng ở Hoàng Hoa Thám.

- Một ngày thường của bác diễn ra thế nào?

Buổi sáng tôi dậy sớm tập thể dục, ăn sáng rồi gặp hội bạn cùng tuổi để chuyện trò đến tầm 9-10 giờ thì ai về nhà nấy. Ngoài ra, tôi thích đi du lịch, làm thiện nguyện. Như đợt vừa rồi tôi đi Sơn La khi có lũ quét. Mưa gió, đường xá khó khăn, nhưng vì cái tâm hướng Phật nên tôi luôn mang theo cuốn Kinh Phật Quan Âm để đọc, cầu bình an cho cả đoàn. Tôi ngồi trước, vừa theo dõi, vừa cầu mong mọi người đi đến nơi, về đến chốn bình an.