Mẹ ruột Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng ảnh 2 "zai yêu"

Trung thu cũng là Tết của trẻ con nên trong dịp này, nhiều người tranh thủ ôn lại kỷ niệm xưa với hình ảnh phá cỗ trông trăng hồi bé, nhập vai chú Cuội/ chị Hằng đi biểu diễn văn nghệ,... Mới đây, cô Thanh Bình - mẹ Sơn Tùng M-TP và MONO khiến cộng đồng mạng thích thú khi bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân video ghép từ hình ảnh thời thơ ấu của 2 “zai iu”.

Trong 2 khoảnh khắc Trung thu của khoảng 20 - 25 năm về trước, cả Sơn Tùng và MONO đều là những bé trai dễ thương, đóng vai chú Cuội đi diễn văn nghệ ở địa phương. Cả hai anh em đều có vẻ ngoài lanh lợi, được trang điểm sương sương để lên sân khấu. Dù còn bé nhưng cả hai đều thể hiện sự tự tin, sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao tương lai.

Những hình ảnh Trung thu của Sơn Tùng - MONO được chia sẻ trên nền giọng hát của Sơn Tùng (Nguồn: Thanh Bình Phạm)

Đặc biệt phần âm thanh trong đoạn clip chính là màn trình diễn của Sơn Tùng với ca khúc Đêm Trung thu (sáng tác Xuân Thu). Cô Thanh Bình viết: “Vui Trung thu. Tiếng hát tuổi thơ của Nguyễn Thanh Tùng”. Yêu lắm 2 zai mẹ”.

Giọng hát trong trẻo, cao vút và tràn đầy năng lượng của cậu bé khiến người xem không khỏi bật cười thích thú. Thời điểm đó dù chưa được rèn kỹ thuật, nhưng khả năng cảm nhạc cùng cách luyến láy ngây ngô của “bé” Nguyễn Thanh Tùng đã lộ rõ, cho thấy năng khiếu nổi bật.

Sơn Tùng hồi bé

MONO cũng rất dễ thương

Ngay bên dưới bài đăng của cô Thanh Bình là hàng loạt bình luận của fan Sơn Tùng và MONO. Mọi người đồng loạt bày tỏ sự xúc động và thích thú khi vừa được ngắm ảnh, vừa được nghe giọng hát của thần tượng thuở nhỏ. Nhiều fan nữ còn vui vẻ gọi mẹ Sơn Tùng là mẹ và xưng con dâu.

“Giọng ảnh lúc nhỏ cưng quá à mẹ Bình ơi”, “2 zai yêu của mẹ Bình bố Thiện đáng yêu quá”, “Mẹ còn ảnh nào nữa khum, mẹ đăng nữa đi con ngắm ạ”, “Mẹ ơi mẹ up nhiều tư liệu quý của bé Tùng lên cho tụi con ngắm nha mẹ ơi. Yêu quá ạ”, “Giọng cưng quá à! Trung thu này mẹ Bình tặng chúng con món quà to đùng”,... là một số bình luận từ netizen.

Có thể thấy bố mẹ Sơn Tùng M-TP và MONO đã luôn đồng hành, ủng hộ âm nhạc của 2 con trai. Trên các tài khoản MXH của mình, “mẹ Bình" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống gia đình, sử dụng loạt ca khúc của Sơn Tùng M-TP cũng như MONO khiến cư dân mạng thích thú. Trong khi đó “bố Thiện” lại thể hiện khả năng cover nhạc của các con.

Ngoài ra, bố mẹ của Sơn Tùng M-TP vẫn luôn tham dự các buổi họp báo, sự kiện quan trọng của hai con trai. Cả hai thường xuyên bày tỏ sự tự hào và không ngần ngại thể hiện tình yêu thương cho hai nam ca sĩ trước khán giả. Có “bố Thiện - mẹ Bình” làm hậu phương vững vàng cỡ này, 2 “zai yêu” Sơn Tùng - MONO càng thỏa sức tung hoành, theo đuổi con đường âm nhạc!