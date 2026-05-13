MediaTek chuẩn bị ra mắt chip 2nm đầu tiên, hiệu năng vượt mặt Apple

MediaTek được cho là đang phát triển chip Dimensity 9600, sản phẩm đầu tiên của hãng được sản xuất trên tiến trình 2nm. Một nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy từ Digital Chat Station cho thấy chip sắp ra mắt này có thể cải thiện hiệu năng đáng kể, thậm chí vượt qua các chip của Apple ở một số khía cạnh.

Theo thông tin rò rỉ, chip Dimensity 9600 tiến trình 2nm có thể sở hữu kiến trúc CPU 2+3+3 với tất cả các nhân đều là nhân lớn. Kiến trúc này sẽ mang lại hiệu năng đơn nhân gần bằng chip của Apple, trong khi hiệu năng đa nhân có thể vượt trội hơn. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ liệu so sánh này là với chip Apple A20 Pro sắp ra mắt hay chip A19 Pro hiện có.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng chip Dimensity 9600 có thể cải thiện đáng kể khả năng CME/SME, có khả năng tăng gấp đôi so với thế hệ trước. Trong khi đó, những thay đổi về bộ nhớ đệm (bộ nhớ tạm) được cho là sẽ hạn chế.

Về khả năng đồ họa, Dimensity 9600 được dự đoán sẽ tích hợp bộ xử lý đồ họa “Magin” thế hệ mới với kích thước lớn hơn so với các chip 2nm cạnh tranh. Chip này cũng hỗ trợ công nghệ nội suy khung hình và siêu phân giải ở cấp độ gốc, cùng với những cải tiến về dò tia (dò tia sáng) và hiệu quả kết xuất tổng thể.

Nguồn tin còn cho biết các thiết bị sử dụng chip Dimensity 9600 series được nhắm mục tiêu ra mắt vào tháng 9. Nhiều khả năng, nguồn tin đang gián tiếp đề cập đến dòng vivo X500 Pro, dự kiến sẽ trình làng trong cùng tháng.

Ngoài ra, OPPO Find X10 Pro và Find X10 Pro Max cũng được cho là sẽ trang bị chip Dimensity 9600 series. Tuy nhiên, chưa rõ liệu dòng sản phẩm này sẽ ra mắt vào tháng 9 hay tiếp tục lịch trình tháng 10 như thế hệ trước.

Cũng trong tháng 9, Qualcomm dự kiến sẽ giới thiệu Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Dòng Xiaomi 18, được cho là sẽ sử dụng các chip này, cũng dự kiến ra mắt vào khoảng thời gian tương tự.