Mẹo bảo quản bơ chín tươi ngon suốt tuần mà không bị thâm - không phải ngâm nước!

Quả bơ là nguyên liệu tuyệt vời khi bạn muốn có một bữa sáng vừa ngon vừa lành mạnh, nhưng không gì tệ hơn việc bổ trái bơ ra rồi phát hiện phần ruột bên trong đã nhão nhoét. Mặc dù rất ngon, bơ chỉ giữ được độ tươi trong thời gian ngắn, và thực tế là nhiều người đang khiến loại quả này trở nên không an toàn để ăn bằng cách bảo quản chúng trong nước.



Amy Cross, chuyên gia về bảo quản thực phẩm và là người sáng lập The Cross Legacy , đã cảnh báo rằng mặc dù mẹo bảo quản này đang rất phổ biến trên mạng xã hội, việc để bơ trong bát nước thực ra không giúp giữ bơ tươi lâu hơn.

Cô nói: "Bạn đã thấy những video TikTok, reel trên Instagram và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ mẹo bảo quản bơ trong nước chưa? Những mẹo này hướng dẫn mọi người bảo quản bơ nguyên trái hoặc bơ đã cắt đôi trong nước để giữ được lâu hơn. Chúng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng trên thực tế, điều này có thể khiến bạn bị ngộ độc. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã lên tiếng cảnh báo chống lại phương pháp bảo quản bơ này."

Vì sao không nên bảo quản bơ trong nước?

Vỏ bơ có thể chứa vi khuẩn từ đất, và thông thường phần ruột bên trong vẫn được bảo vệ và an toàn để ăn nếu bạn rửa sạch quả bơ.

Tuy nhiên, nếu bạn cắt bơ thành lát rồi bảo quản trong nước, vi khuẩn từ vỏ có thể lây lan vào phần thịt bơ, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển hoặc hình thành bào tử nấm mốc.

Việc để bơ trong nước không những có thể gây ngộ độc thực phẩm, mà còn không hiệu quả, vì chất béo và dầu tự nhiên trong bơ sẽ bị phá vỡ.

Điều này khiến bơ dễ hỏng hơn, đồng thời làm mất kết cấu và hương vị – kết quả là bơ nhão nhoét, không còn ngon miệng.

Cách tốt nhất để bảo quản bơ chín không bị thâm là gì?

Một cách hiệu quả và an toàn hơn nhiều để bảo quản bơ đã cắt là cho vào trong hộp kín.

Amy chia sẻ: "Khi bạn cắt bơ ra và chỉ cần dùng nửa quả, hãy lấy một hũ thuỷ tinh nhỏ và cho nửa quả còn lại – vẫn còn hạt và vỏ – vào trong hũ."

Bơ bị hỏng do quá trình gọi là oxy hóa, khi các enzyme trong phần thịt bơ phản ứng với không khí và bắt đầu phân hủy. Việc bảo quản bơ trong hũ kín sẽ hạn chế tiếp xúc với oxy, ngăn bơ bị thâm đen, từ đó giữ được độ tươi.

Nếu muốn, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng của bơ bằng cách phủ lên mặt cắt một lớp nước cốt chanh hoặc dầu ô liu, giúp tạo một lớp màng bảo vệ enzyme, ngăn không cho chúng bị oxy hóa.

Tuy nhiên, chỉ cần bảo quản lát bơ trong hũ kín đã là một phương pháp an toàn và hiệu quả hàng đầu, giúp bơ giữ được màu xanh bóng đẹp trong tối đa một tuần.



