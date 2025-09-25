Trứng sẽ tươi ngon suốt nhiều tuần nếu được bảo quản ở chỗ này: Bạn đã biết chưa?

Đây là cuộc tranh luận xưa như trái đất: Bảo quản trứng như thế nào là đúng cách? Một số người bỏ trứng vào tủ lạnh, trong khi người khác lại chọn cất trứng trong tủ, ngăn kéo hoặc trên mặt bàn bếp.

Tuy nhiên, một số chuyên gia ẩm thực tin rằng có một cách tối ưu để giữ trứng tươi lâu hơn, đó là cất trứng trong tủ lạnh sau khi mua về.

Theo các chuyên gia thực phẩm tại Modern Milkman (công ty vận chuyển thực phẩm tại Anh), cách trữ trứng lý tưởng sau khi mua là trong tủ lạnh. Họ cho biết trứng có thể giữ được độ tươi lên đến ba đến bốn tuần trong tủ lạnh trước khi bắt đầu hỏng.

Làm thế nào để bảo quản trứng được lâu là thắc mắc của nhiều người.

Các chuyên gia giải thích: “Bảo quản trứng trong tủ lạnh bằng bao bì gốc là cách tốt nhất để giữ cho chúng tươi lâu hơn. Điều này sẽ giúp trứng duy trì ở một nhiệt độ ổn định, ngăn ngừa hư hỏng và làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.

"Nhiệt độ 4°C hoặc thấp hơn sẽ đảm bảo trứng của bạn giữ được độ tươi và hương vị thơm ngon. Việc giữ trứng trong bao bì ban đầu cũng sẽ giúp bảo vệ các lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng khỏi bị ảnh hưởng bởi những mùi mạnh từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.”

Việc giữ trứng trong bao bì ban đầu cũng giúp bạn dễ nhớ ngày hết hạn sử dụng, và vị trí bảo quản tốt nhất là trên một ngăn kệ bên trong tủ lạnh, thay vì ở cửa tủ lạnh.

“Mặc dù nhiều người thích để trứng ở cửa tủ để dễ dàng lấy ra nhanh chóng, nhưng khu vực này có nhiệt độ thay đổi thường xuyên do việc mở tủ ra vào nhiều lần trong ngày,” các chuyên gia cho biết.

Nếu bạn đã tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, chúng vẫn có thể được bảo quản tươi nếu được cất trong tủ lạnh.

Chỉ cần đánh nhẹ lòng đỏ và đặt vào hộp kín, chúng có thể giữ được đến ba ngày.

Lòng trắng trứng cũng nên được bảo quản trong túi có thể đóng kín hoặc hộp kín trong tủ lạnh. Chúng thậm chí có thể được đông lạnh trong tối đa ba tháng — miễn là chúng chưa từng bị đông lạnh trước đó — còn trong tủ lạnh, lòng trắng chỉ nên để trong vòng hai ngày.