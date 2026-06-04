Meraki Land bắt tay IHG: Tham vọng định hình chuẩn mực nghỉ dưỡng siêu sang tại Việt Nam

Trong bối cảnh đó, việc các nhà phát triển trong nước hợp tác cùng những thương hiệu quản lý khách sạn toàn cầu được xem là xu hướng tất yếu nhằm nâng tầm chất lượng điểm đến và gia tăng sức hút đối với dòng khách quốc tế cao cấp.

Ngày 3/6/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Meraki Land đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng IHG Hotels & Resorts – một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Sự kiện đồng thời đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu Meraki Land chính thức ra mắt thị trường, với định hướng phát triển các tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, Meraki Land theo đuổi triết lý phát triển những không gian sống mang tính biểu tượng, nơi tiêu chuẩn toàn cầu được kết hợp hài hòa cùng chiều sâu văn hóa bản địa. Doanh nghiệp cho rằng bất động sản không chỉ là các công trình xây dựng đơn thuần, mà còn phải tạo nên trải nghiệm sống có cảm xúc, phản ánh tinh thần của từng vùng đất.

Trong khuôn khổ hợp tác lần này, hai bên sẽ triển khai và vận hành hai dự án trọng điểm gồm Crowne Plaza Saigon Binh Duong và Regent Ho Tram. Trong đó, Crowne Plaza Saigon Binh Duong được phát triển theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao tại Thuận An, còn Regent Ho Tram được định vị là khu nghỉ dưỡng biển siêu sang riêng tư bên bờ biển Hồ Tràm.

Đáng chú ý, Regent Ho Tram sẽ trở thành dự án mang thương hiệu Regent thứ hai của IHG tại Việt Nam. Đây là thương hiệu nghỉ dưỡng siêu sang nổi tiếng toàn cầu, hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu quốc tế với yêu cầu cao về không gian nghỉ dưỡng, tính cá nhân hóa và trải nghiệm riêng tư. Việc Regent tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam cũng cho thấy thị trường nghỉ dưỡng cao cấp trong nước đang được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Giới quan sát cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thương hiệu vận hành quốc tế tại Việt Nam phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng toàn cầu. Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh chủ yếu nằm ở cảnh quan tự nhiên hoặc giá thành, thì hiện nay yếu tố trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, tính bền vững và bản sắc văn hóa đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng tiềm năng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhờ đường bờ biển dài, khí hậu nhiệt đới, cảnh quan đa dạng cùng lợi thế chi phí cạnh tranh. Những địa phương như Hồ Tràm, Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, khách sạn và du lịch trải nghiệm.

Theo Meraki Land, doanh nghiệp mong muốn phát triển các dự án không chỉ theo hướng hiện đại mà còn gắn chặt với yếu tố văn hóa địa phương. Từ kiến trúc, cảnh quan, vật liệu đến các tiện ích và trải nghiệm sống đều được nghiên cứu để phản ánh bản sắc riêng của từng vùng đất.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, cảm hứng phát triển của Meraki Land đến từ ý nghĩa của từ "Meraki" – làm mọi thứ bằng tâm huyết, cảm xúc và sự tận tâm. Chính vì vậy, công ty không đơn thuần phát triển các dự án bất động sản, mà hướng tới việc kiến tạo những điểm đến mang tính biểu tượng về văn hóa, nghỉ dưỡng và phong cách sống.

Một trong những điểm đáng chú ý của sự kiện là sự hiện diện của ông Kenneth Macpherson – Tổng Giám đốc khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi của IHG Hotels & Resorts. Theo doanh nghiệp, đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong các lễ ký kết của IHG tại Việt Nam, cho thấy sự quan tâm lớn của tập đoàn đối với thị trường cũng như mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng Meraki Land.

Bên cạnh mục tiêu phát triển các công trình đạt chuẩn quốc tế, Meraki Land cũng đặt kỳ vọng đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế và du lịch bền vững. Doanh nghiệp cho biết việc đầu tư các tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và văn hóa quy mô lớn có thể góp phần thúc đẩy hạ tầng, tạo thêm việc làm, gia tăng sức hút du lịch và nâng tầm hình ảnh điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Xu hướng hợp tác giữa các nhà phát triển trong nước với những thương hiệu quản lý quốc tế cũng đang mở ra giai đoạn cạnh tranh mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm toàn diện, các dự án không chỉ cần đẹp về thiết kế mà còn phải có khả năng vận hành chuyên nghiệp, duy trì chất lượng dịch vụ lâu dài và tạo được dấu ấn khác biệt.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây cũng là thời điểm Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực. Với sự tham gia của các thương hiệu quốc tế lớn, cùng xu hướng đầu tư bài bản vào hệ sinh thái dịch vụ, trải nghiệm và hạ tầng, thị trường nghỉ dưỡng trong nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao trong những năm tới.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển chất lượng thay vì chỉ tăng trưởng về số lượng, các dự án nghỉ dưỡng cao cấp mang tính biểu tượng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng chuẩn dịch vụ và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Sự hợp tác giữa Meraki Land và IHG Hotels & Resorts vì vậy không chỉ mang ý nghĩa của một thương vụ hợp tác thương mại, mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam – nơi giá trị quốc tế ngày càng được kết hợp chặt chẽ với bản sắc địa phương để tạo nên những điểm đến mang tính trải nghiệm và giá trị bền vững trong dài hạn.