Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Messi thua Ronaldo

18-10-2025 - 23:22 PM | Lifestyle

Top 10 cầu thủ có lương cao nhất thế giới, Messi lại xếp sau Ronaldo.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Forbes công bố siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút thương hiệu vượt thời gian khi đứng đầu danh sách 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025, với tổng thu nhập ước tính 280 triệu USD. Dù đã bước sang tuổi 40, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn bỏ xa phần còn lại nhờ hợp đồng "khủng" với CLB Al Nassr (Saudi Arabia) cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở.

Theo Forbes, Ronaldo kiếm khoảng 200 triệu USD từ lương và thưởng, trong khi 80 triệu USD còn lại đến từ hoạt động ngoài sân cỏ như quảng cáo, bản quyền hình ảnh, mạng xã hội và thương hiệu cá nhân "CR7". Việc chơi bóng tại Saudi Arabia không chỉ giúp anh duy trì phong độ mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Trung Đông, nơi các CLB sẵn sàng chi mạnh để thu hút những ngôi sao hàng đầu.

Messi thua Ronaldo- Ảnh 1.

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao

Đứng thứ hai trong danh sách là Lionel Messi, người đang khoác áo Inter Miami tại giải MLS (Mỹ). Tổng thu nhập của siêu sao Argentina đạt 130 triệu USD, trong đó 65 triệu USD đến từ lương thưởng và phần còn lại nhờ quảng cáo cùng các khoản đầu tư cá nhân. Dù không còn thi đấu ở châu Âu, Messi vẫn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu như Adidas, Apple hay Pepsi. Sức hút của anh tại Mỹ giúp giải MLS tăng mạnh về lượng người xem và giá trị bản quyền.

Messi thua Ronaldo- Ảnh 2.

Messi chỉ đứng thứ 2 sau Ronaldo

Vị trí thứ ba thuộc về Karim Benzema với 104 triệu USD, phần lớn đến từ bản hợp đồng tại Al-Ittihad. Dù gặp khó khăn về phong độ, cựu đội trưởng Real Madrid vẫn hưởng mức lương cao hàng đầu thế giới. Tiếp đến là Kylian Mbappé với 95 triệu USD, dù vừa chuyển sang khoác áo Real Madrid. Sự hiện diện của Mbappé tại sân Bernabéu không chỉ giúp Real nâng tầm hình ảnh mà còn hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu khổng lồ từ bản quyền và áo đấu.

Hai ngôi sao trẻ Erling HaalandVinícius Júnior lần lượt xếp thứ 5 và 6, với mức thu nhập ước tính 80 và 60 triệu USD. Cả hai đều đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, vừa là trụ cột CLB, vừa là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Đáng chú ý, Mohamed Salah của Liverpool đứng thứ 7 với 55 triệu USD, tiếp theo là Sadio Mané (54 triệu USD). Cặp đôi từng cùng nhau tỏa sáng ở Premier League giờ đều có tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường châu Phi và Trung Đông.

Bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng là hai cái tên trẻ Jude Bellingham (Real Madrid) và Lamine Yamal (Barcelona). Bellingham đứng thứ 9 với 44 triệu USD, trong khi Yamal – mới 18 tuổi đã lọt top 10 với 43 triệu USD, trở thành cầu thủ tuổi teen kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Theo Forbes, Yamal đang là "ngôi sao vàng" mới của bóng đá Tây Ban Nha, sở hữu tiềm năng thể thao lẫn thương mại khổng lồ.

Danh sách của Forbes năm nay cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền trong bóng đá. Các CLB tại Saudi Arabia đang trở thành điểm đến hấp dẫn về tài chính, trong khi những cầu thủ trẻ như Bellingham hay Yamal chứng minh rằng thế hệ mới có thể nhanh chóng bắt kịp đàn anh về giá trị thương mại.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr - 207 triệu bảng

Lionel Messi, Inter Miami - 96 triệu bảng Anh

Karim Benzema, Al Ittihad - 77 triệu bảng

Kylian Mbappe, Real Madrid - 70 triệu bảng Anh

Erling Haaland, Manchester City - 59 triệu bảng

Vinicius Jr., Real Madrid - 44 triệu bảng

Mohamed Salah, Liverpool - 41 triệu bảng

Sadio Mane, Al Nassr - 40 triệu bảng Anh

Jude Bellingham, Real Madrid - 33 triệu bảng Anh

Lamine Yaml, Barcelona - 32 triệu bảng

Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand quốc tế!

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng

Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng Nổi bật

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc Nổi bật

Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand quốc tế!

Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand quốc tế!

22:03 , 18/10/2025
Ở tuổi 30, cô gái này không nợ thế chấp, không mua nhà - và vẫn có cuộc sống khiến hàng vạn người ghen tị

Ở tuổi 30, cô gái này không nợ thế chấp, không mua nhà - và vẫn có cuộc sống khiến hàng vạn người ghen tị

21:27 , 18/10/2025
3 nàng hậu lấy thiếu gia hot nhất nhà Sen Vàng: Bí ẩn nhất là người "biến mất" ngay sau đám hỏi!

3 nàng hậu lấy thiếu gia hot nhất nhà Sen Vàng: Bí ẩn nhất là người "biến mất" ngay sau đám hỏi!

21:00 , 18/10/2025
Show có Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả

Show có Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả

20:21 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên