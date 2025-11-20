Meta bổ sung tính năng bảo vệ nhà sáng tạo trên Facebook

Meta ra mắt công cụ mới giúp bảo vệ nội dung Facebook từ các nhà sáng tạo, tránh bị sao chép. Ảnh: Xinhua

Tập đoàn công nghệ Meta ngày 17/11 đã giới thiệu tính năng bảo vệ nội dung trên mạng xã hội Facebook, được thiết kế để phát hiện khi các video Reels gốc của người sáng tạo được đăng lên Facebook bị sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Reels là một tính năng cho phép người dùng tạo các video ngắn.

Meta cho biết việc bổ sung tính năng bảo vệ nội dung là một phần trong nỗ lực hỗ trợ người sáng tạo nội dung gốc trên Facebook trước những kẻ sao chép. Là một phần của sáng kiến này, Meta hồi tháng 7/2025 cho biết đã xóa khoảng 10 triệu hồ sơ giả mạo các nhà sáng tạo nội dung lớn và đã có hành động xử lý đối với 500.000 tài khoản có hành vi gửi tin nhắn rác hoặc thư điện tử rác đến nhiều người một lúc gây khó chịu cho người nhận (spam) hoặc tương tác giả mạo.

Mặc dù hệ thống mới cũng hoạt động để bảo vệ nội dung gốc được đăng trên mạng xã hội chia sẻ ảnh và video Instagram nhưng yêu cầu các nhà sáng tạo phải đăng những video Reels của họ lên Facebook để được theo dõi. Điều này cũng hiệu quả nếu nhà sáng tạo sử dụng tùy chọn đăng chéo từ Instagram sang "Chia sẻ lên Facebook". Điều này có thể khuyến khích nhiều nhà sáng tạo chia sẻ tác phẩm của họ trên Facebook hơn.

Meta cho biết hệ thống bảo vệ nội dung mới sẽ được tự động cung cấp cho các nhà sáng tạo trên Facebook trong chương trình Kiếm tiền từ Nội dung trên Facebook, những người cũng đáp ứng các tiêu chuẩn nâng cao về tính toàn vẹn và tính nguyên bản. Ngoài ra, quyền truy cập vào chương trình mới đang được triển khai cho các nhà sáng tạo sử dụng công cụ quản lý quyền sở hữu nội dụng Rights Manager.

Meta cho biết sẽ trao cho người sáng tạo quyền kiểm soát việc hệ thống có gắn cờ trùng lặp hay không và cách thức gắn cờ. Ví dụ: nếu người sáng tạo đã cấp quyền cho tài khoản khác sử dụng nội dung của mình, họ có thể thêm tài khoản đó vào "danh sách cho phép" để các video trùng lặp đó không bị tự động gắn cờ.

Người sáng tạo cũng có thể công bố khiếu nại của mình trên video một lần, hoặc nếu họ chọn theo dõi hiệu suất của video trên tài khoản của người sáng tạo khác, họ có thể chọn thêm liên kết ghi nhận tác giả. Các liên kết này sẽ thêm nhãn "gốc" vào video, liên kết ngược về hồ sơ, trang của người sáng tạo, hoặc trong một số trường hợp, chính video gốc.

Người sáng tạo cũng có thể khiếu nại tài khoản khác để bảo vệ tác phẩm gốc của mình. Để làm như vậy, người sáng tạo có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ bản quyền thông qua kênh báo cáo các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (IP). Họ cũng có thể gửi báo cáo nếu tìm thấy nội dung trùng khớp mà công cụ không hiển thị, thông qua tùy chọn "Không tìm thấy nội dung trùng khớp cụ thể?" trên màn hình tổng quan về bảo vệ nội dung.

Hiện tại, công cụ mới chỉ dành cho thiết bị di động, nhưng Meta cho biết đang thử nghiệm thêm công cụ này vào Bảng điều khiển chuyên nghiệp (Professional Dashboard) trên máy tính để bàn.