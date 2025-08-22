Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Meta tạm dừng tuyển dụng nhân sự về trí tuệ nhân tạo

22-08-2025 - 15:12 PM | Kinh tế số

Hãng công nghệ Mỹ Meta vừa xác nhận, đã tạm dừng tuyển dụng nhân sự cho bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

Meta cho biết, quyết định này có hiệu lực từ tuần trước, trong bối cảnh tập đoàn đang tiến hành tái cấu trúc quy mô lớn. Trước đó, kể từ đầu năm tới nay, hãng công nghệ Mỹ đã đầu tư mạnh tay cho việc chiêu mộ nhân tài trí tuệ nhân tạo từ các công ty đối thủ với mức thưởng ký hợp đồng có thể lên tới 100 triệu USD. Thương vụ đáng chú ý nhất là việc Meta mua 49% cổ phần Scale AI với giá 14,3 tỷ USD, đưa nhà sáng lập Alexandr Wang về lãnh đạo phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo và phát triển dòng mô hình nguồn mở Llama. 

Việc tạm dừng tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh giới công nghệ và đầu tư ngày càng tranh luận về nguy cơ AI rơi vào trạng thái "bong bóng". Nhà phân tích Dan Ives (Wedbush Securities) nhận định cổ phiếu công nghệ vẫn bị định giá thấp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ông Daniel Newman, Giám đốc điều hành của Futurum Group, cho rằng động thái này là bước dừng tự nhiên để Meta sắp xếp lại nhân sự, tận dụng nguồn lực hiện có trước khi đầu tư thêm vào các dự án AI mới.

Theo PV

VTV

