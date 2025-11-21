Metacare Colostrum – Dấu mốc 15 năm Nutricare ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch

Nutricare - 15 năm kiến tạo Dinh dưỡng Y học, chăm sóc sức khỏe người Việt bằng tinh hoa chuẩn quốc tế

Bắt đầu với 100% nhân sự chuyên môn về dinh dưỡng và thực phẩm, ngay từ những ngày đầu thành lập, Nutricare kiên định theo đuổi sứ mệnh "Tiên phong kiến tạo Dinh dưỡng Y học" cho người Việt.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ: "Cơ thể con người là cỗ máy hiện đại nhất hành tinh. Chúng tôi tôn trọng cơ chế tự nhiên và chỉ khuyến nghị bổ sung khi cần thiết." Trải qua 15 năm phát triển, Nutricare đã không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học hiện đại vào công thức sản phẩm, mang đến hệ thống dinh dưỡng toàn diện cho mọi lứa tuổi.

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Minh phát biểu trong lễ kỷ niệm Nutricare - 15 năm kiến tạo Dinh dưỡng Y học

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Nutricare vinh dự được Hiệp Hội Sữa Việt Nam trao bằng khen vì những đóng góp tích cực cho ngành sữa trong nước giai đoạn 2016 - 2025. Cũng trong dịp này, Nutricare chính thức ra mắt Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum một bước tiến đột phá trong chăm sóc miễn dịch chủ động cho trẻ nhỏ.

Tiến sĩ David Clark - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) công bố ra mắt sản phẩm Metacare Colostrum

Hệ miễn dịch – Nền tảng vững chắc cho hành trình lớn khôn của trẻ

Những năm đầu đời là "giai đoạn vàng" để xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ, trong đó, hệ miễn dịch đóng vai trò như "lá chắn" tự nhiên giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, sau 6 tháng tuổi, lượng kháng thể thụ động từ sữa mẹ giảm mạnh, trong khi hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, trẻ dễ bị virus, vi khuẩn tấn công, dẫn đến các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, cúm mùa… khiến trẻ hay ốm vặt, biếng ăn và chậm lớn.

Theo các chuyên gia, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ miễn dịch của trẻ. Một chế độ ăn đầy đủ và cân đối sẽ cung cấp các vi chất, protein và lợi khuẩn cần thiết để cơ thể sản sinh năng lượng, giúp hình thành, nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột - nơi chứa tới 70 - 80% tế bào miễn dịch.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi các bệnh truyền nhiễm có xu hướng xuất hiện quanh năm, việc củng cố miễn dịch cho trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cúm mùa vốn được coi là bệnh thường gặp vào mùa đông xuân đang có xu hướng lưu hành quanh năm. Đáng chú ý, trong mùa thu năm 2025, số ca mắc và nhập viện do cúm ghi nhận mức tăng rõ rệt, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi, hai nhóm có sức đề kháng yếu hơn.

Trước bối cảnh đó, việc chủ động củng cố miễn dịch cho trẻ nhỏ được xem là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ mắc bệnh theo mùa.

Sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+, bước tiến mới trong chăm sóc miễn dịch giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân, cao lớn

Nhận thấy vai trò then chốt của dinh dưỡng trong việc củng cố hệ miễn dịch, Nutricare hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum hỗ trợ tăng cường đề kháng giúp trẻ khỏe mạnh, tăng cân và phát triển chiều cao.

Metacare Colostrum giải pháp dinh dưỡng giúp tăng cường đề kháng cho trẻ

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+ nằm ở cơ chế bảo vệ miễn dịch kép, được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học về miễn dịch và vi sinh đường ruột. Sản phẩm kết hợp hàm lượng cao kháng thể IgG từ sữa non từ Mỹ với Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma, tạo nên nền tảng bảo vệ toàn diện, vừa phòng ngừa tác nhân gây bệnh, vừa kích hoạt miễn dịch tự nhiên từ bên trong.

Metacare Colostrum bổ sung 1.500 mg kháng thể IgG từ sữa non, loại kháng thể được chứng minh giữ vai trò chủ đạo trong miễn dịch dịch thể. IgG có khả năng nhận diện, gắn kết và trung hòa virus, vi khuẩn cũng như độc tố, giúp cơ thể trẻ phản ứng tức thì với mầm bệnh, từ đó, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Cùng 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma, đã được chứng minh giúp giảm tần suất ốm vặt ở trẻ như cảm lạnh, ho, sốt và tiêu chảy, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục, thông qua cơ chế kích hoạt tế bào đuôi gai plasmacytoid (pDC) - "thủ lĩnh" của hệ miễn dịch, tăng tiết interferon type I, giúp nhận diện sớm và tiêu diệt tác nhân gây bệnh, đồng thời, kích hoạt toàn bộ hệ thống miễn dịch, giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng toàn diện cho trẻ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đường ruột hoạt động hiệu quả, việc hấp thu dưỡng chất được tối ưu, đồng thời 70% tế bào miễn dịch trong cơ thể cũng được nuôi dưỡng và kích hoạt tốt hơn. Hiểu rõ điều đó, Metacare Colostrum bổ sung HMO, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tăng cường hàng rào miễn dịch niêm mạc ruột cùng Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) giúp giữ nước, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột, hỗ trợ giảm táo bón. Sự phối hợp giữa HMO và chất xơ hòa tan giúp đường ruột hoạt động nhịp nhàng, hấp thu dinh dưỡng tối ưu, từ đó, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

Metacare Colostrum hỗ trợ tăng cân, phát triển chiều cao khỏe mạnh.

Với công thức giàu dưỡng chất, Metacare Colostrum bổ sung Đạm chất lượng cao cùng các axit amin thiết yếu như Lysin giúp kích thích ăn ngon miệng, tăng cường chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh. Bộ 3 dưỡng chất Canxi, Vitamin K2, Vitamin D3 hỗ trợ xây dựng hệ xương chắc khỏe, phát triển chiều cao.

Nhờ sự kết hợp cân đối giữa các dưỡng chất thiết yếu, Metacare Colostrum trở thành giải pháp dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng, tạo nền tảng vững chắc giúp trẻ tăng cân, cao lớn

Nutricare – 15 năm tiên phong kiến tạo Dinh dưỡng Y học Việt Nam

Là doanh nghiệp 8 năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học, Nutricare kiên định với sứ mệnh phát triển các giải pháp dinh dưỡng dựa trên khoa học hiện đại, mang lại giá trị bền vững cho sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc Nutricare cho biết: "Nutricare cam kết hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín, đặc biệt là Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI–USA), không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và chuẩn hóa quy trình sản xuất, để mỗi sản phẩm không chỉ tốt, mà thực sự có giá trị khoa học và hiệu quả thực tiễn."

Metacare Colostrum chính là thành quả tiêu biểu của hành trình đó. Đồng thời, đây cũng chính là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới, góp phần nâng tầm Dinh dưỡng Y học Việt Nam và mang đến cho thế hệ trẻ nền tảng miễn dịch - tiêu hóa - phát triển thể chất toàn diện ngay từ những năm đầu đời.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm dinh dưỡng Metacare Colostrum 2+ tại:

Website: https://nutricare.com.vn/san-pham-dinh-duong-metacare-colostrum-2/

Fanpage: https://www.facebook.com/Metacare.Nutricare

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800.6011

Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm bởi Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

VPĐD: Tòa nhà Nutricare, Số 8, Khu A – TT2, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.