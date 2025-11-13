Metro - TOD kích hoạt tăng giá, bất động sản gần nhà ga càng trở nên hấp dẫn

Đón sóng Metro, đón xu hướng tăng trưởng mới

Tại các đô thị lớn trên thế giới, tuyến Metro luôn đóng vai trò xương sống trong cấu trúc phát triển bền vững, tạo nên chuỗi giá trị từ giao thông - kinh tế - đô thị - thị trường bất động sản. Tại Việt Nam, sự hình thành của hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT)/Metro đang tạo nên chu kỳ tăng trưởng mới cho những khu vực sở hữu tuyến kết nối chiến lược này.

Trong đó, tuyến Metro số 02 (Thủ Dầu Một đến Ngã tư Bình Phước) được đánh giá là "đòn bẩy hạ tầng tỷ đô" của vùng Đông Nam Bộ với tổng vốn đầu tư hơn 50.425 tỷ đồng tương đương 1,92 tỷ USD. Metro 02 dài gần 23km với 13 ga dọc QL 13 đang mở rộng 8 - 10 làn xe, đấu nối trực tiếp vào ga Hiệp Bình Phước thuộc tuyến Metro 3B (gồm 8 ga ngầm và 2 ga trên cao, đi từ Ngã 6 Cộng Hòa, qua Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh, QL 13 và kết thúc tại ga Depot Hiệp Bình Phước).

Metro 02 không chỉ kết nối với trung tâm TP. HCM mà còn tạo ra liên kết vùng quan trọng, kết nối loạt khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và các khu dân cư đông đúc,... tạo ra cơ hội hấp dẫn cho loạt dự án dọc tuyến huyết mạch Quốc lộ 13 hướng về trung tâm thành phố.

Metro còn là động lực quan trọng trong xu hướng "ly tâm", thúc đẩy sự dịch chuyển môi trường sống lớn của nhóm chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân, nhóm cư dân trẻ năng động – lực lượng đang có nhu cầu thực về nhà ở và thích các phương án di chuyển hiện đại.

Hạ tầng tăng tốc, dẫn sóng bất động sản khu Đông Bắc trở nên sôi động.

Thực tế cho thấy, khu vực cách ga Metro dưới 800m luôn đạt biên độ tăng giá cao hơn mặt bằng chung từ 15 - 30% so với khu vực ngoài 800m; Đồng thời, giữ tỷ lệ khai thác cho thuê vượt trội tăng đến 45% (số liệu thống kê năm 2024), giá thuê tăng trung bình từ 25 - 30% nhờ lợi thế lưu thông nhanh, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Theo khảo sát thị trường, giá BĐS quanh Metro tại TP.HCM từng tăng 15 - 40%, gần gấp đôi sau 5 năm - khi tuyến Metro số 1 hình thành và xu hướng này đang lặp lại tại "cung đường Metro mới" dọc trục Quốc lộ 13. Bên cạnh đó, tỷ lệ lấp đầy căn hộ cho thuê tại các trục Metro luôn cao, đặc biệt tại các đô thị phát triển như Bangkok, Singapore, Seoul – nơi dòng chuyên gia và người trẻ ưu tiên chọn sống cạnh Metro để tối ưu thời gian và hiệu quả công việc.

Đó là lý do vì sao thời điểm hiện tại được xem như "thời điểm vàng" để đón đầu chu kỳ tăng giá mới trên trục Đông Bắc TP.HCM.

Lợi thế cạnh ga Metro số 04 & tâm điểm giao thương Lái Thiêu

Kết nối với QL 13 qua trục thương mại chính sầm uất nhất khu vực - Nguyễn Văn Tiết - nơi hội tụ dịch vụ, giải trí, văn hóa, cộng đồng cư dân hiện hữu lâu đời tạo nên lợi thế kép: giao thương phát triển và cộng đồng cư dân ổn định, Happy One Mori sở hữu vị trí đầy tiềm năng khi nằm cạnh nhà ga 04 tuyến Metro số 02 ngay ngã tư Nguyễn Văn Tiết và QL 13.

Với mức giá chỉ từ 38,6 triệu/m², Happy One Mori nổi bật trong khu vực khi sở hữu 33 tiện ích chất lượng cao và 05 tiện ích "hi-end" đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – thư giãn của cư dân chuyên gia. Không chỉ là nơi an cư, dự án còn phù hợp với mô hình đầu tư cho thuê nhờ lợi thế liền kề chuỗi khu công nghiệp - khu đô thị - trung tâm hành chính.

Phối cảnh khu shop "Mori Boutique" ngay mặt tiền đường Lái Thiêu 14 được nhà đầu tư săn đón.

Đặc biệt, để thuận tiện cho khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu sâu hơn về dự án, ngày 15/11 này, Vạn Xuân Group sẽ chính thức khai trương Nhà điều hành trung tâm Happy One (vị trí đối diện Cổng chào Bình Dương cũ) với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, quy mô 01 trệt và 02 lầu với thiết kế hiện đại.

Với không gian tương đối tách biệt giữa các căn mẫu và không gian sự kiện, kết hợp các khu vực chức năng đa dạng như: Media, Signature Lounge, Pantry, Kid Room… Nhà điều hành trung tâm Happy One sẽ mang đến những trải nghiệm đa dạng, thân thiện và hoàn toàn thoải mái cho khách tham quan.

Happy One Mori - Căn hộ tầm chuyên gia

Chỉ từ 38.6 triệu/m2

Thanh toán 5% ký VBTT - 15% ký HĐMB

MB Bank hỗ trợ vay tối đa 75% & HTLS 0% trong 36 tháng

Ưu đãi thanh toán vượt đến 12.5%

Cùng loạt quà tặng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Website: https://happyonemori.vn/