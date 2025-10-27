MEYGROUP được vinh danh với hai giải thưởng tại Việt Nam PropertyGuru Awards 2025

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp MEYGROUP được xướng tên tại giải thưởng danh giá này, một trong những sân chơi uy tín hàng đầu khu vực châu Á, tôn vinh các nhà phát triển bất động sản và dự án xuất sắc nhất Việt Nam.

Giải thưởng danh giá tôn vinh những giá trị bền vững

Được tổ chức thường niên từ năm 2015, Vietnam PropertyGuru Awards là sự kiện uy tín thuộc hệ thống Asia PropertyGuru Awards, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Giải thưởng nhằm tôn vinh những chủ đầu tư có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững của thị trường, đồng thời định hình chuẩn mực sống mới và không gian đô thị đáng mơ ước cho người Việt.

Tại mùa giải năm nay, Ban Tổ chức PropertyGuru Vietnam 2025 đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí về tính bền vững, giá trị nhân văn, khả năng vận hành dài hạn và trải nghiệm sống thực tế. Các dự án được vinh danh không chỉ được đánh giá cao về quy mô hay thiết kế, mà còn phải thể hiện được tầm nhìn phát triển đô thị toàn diện, gắn với công nghệ, môi trường và lợi ích cộng đồng.

MEYGROUP thắng lớn với Galia Hanoi và Meyhomes Capital Phú Quốc

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, MEYGROUP xuất sắc nhận hai giải thưởng quan trọng: Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất Hà Nội (Best High-End Condo Development Hanoi) cho Galia Hanoi và Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất (Best Mega Township Development) cho Meyhomes Capital Phú Quốc.

Galia Hanoi là biểu tượng cho tinh thần "bất động sản tinh khiết" của MEYGROUP tại Thủ đô, được đánh giá cao nhờ triết lý phát triển hướng tới sức khỏe và chất lượng sống. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Đỗ Mười (phường Hoàng Mai), nằm trong lõi tuyến Vành đai 3 chiến lược, được thiết kế như "khu rừng xanh giữa lòng phố thị" với hơn 50 tiện ích và cảnh quan do Belt Collins (Singapore) tư vấn. Galia Hanoi không chỉ mang đến không gian sống trong lành, mà còn kiến tạo một cộng đồng văn minh, kết nối và cân bằng giữa thiên nhiên, công nghệ, con người.

"Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất Hà Nội" - Galia Hanoi được phát triển bởi MEYGROUP

Cùng với đó, Meyhomes Capital Phú Quốc - đại đô thị gần 266 ha tại trung tâm đảo Ngọc được vinh danh là "Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất". Đây là một trong những dự án hiếm hoi tại Việt Nam hội tụ đầy đủ yếu tố của một đô thị thông minh kiểu mẫu, có quy hoạch bài bản, chất lượng xây dựng chuẩn quốc tế, vận hành văn minh và tầm nhìn dài hạn trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - hành chính mới của Phú Quốc. Dự án cũng là minh chứng cho chiến lược phát triển đô thị bền vững của MEYGROUP: đô thị xanh - thông minh - đáng sống.

Meyhomes Capital Phú Quốc được vinh danh là Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất

Khẳng định bản lĩnh thương hiệu Việt trên bản đồ khu vực

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Đặng Quang Minh – Phó chủ tịch MEYGROUP - cho biết:"Việc MEYGROUP tiếp tục được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Awards năm thứ 4 liên tiếp là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong hành trình kiến tạo những đô thị đáng sống mang tầm quốc tế. Đây không chỉ là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, mà còn là niềm tự hào của thương hiệu bất động sản Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững."

Ông Đặng Quang Minh - Phó Chủ tịch MEYGROUP – bày tỏ niềm tự hào khi doanh nghiệp được PropertyGuru Vietnam Awards vinh danh năm thứ 4 liên tiếp

Ông Minh nhấn mạnh thêm:"Giải thưởng này là nguồn động lực để MEYGROUP kiên định với con đường đã chọn, phát triển đô thị gắn với công nghệ, môi trường và văn hóa Việt. Chúng tôi mong muốn cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục nâng chuẩn đô thị Việt lên tầm khu vực, góp phần khẳng định vị thế và bản lĩnh người Việt trên thị trường quốc tế."

Vững vàng hành trình "kiến tạo chuẩn sống mới"

Hai giải thưởng tại Vietnam PropertyGuru Awards 2025 một lần nữa khẳng định năng lực phát triển dự án, tầm nhìn chiến lược và giá trị thương hiệu của MEYGROUP, thành viên chủ lực trong hệ sinh thái Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Không chỉ là những công trình kiến trúc, Galia Hanoi và Meyhomes Capital Phú Quốc còn thể hiện tư duy đô thị nhân văn, nơi con người được đặt ở trung tâm, và mỗi không gian sống là một phần của hệ sinh thái phát triển bền vững.

Với triết lý "Kiến tạo chuẩn sống mới", MEYGROUP đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong việc định hình diện mạo đô thị hiện đại, góp phần đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.