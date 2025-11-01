MEYGROUP khẳng định dấu ấn Tinh khiết với chứng nhận EDGE cho Galia Hanoi

Galia Hanoi – Chuẩn mực EDGE đến giá trị sống bền vững

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam năm 2025 do Bộ Xây dựng chủ trì, tổ hợp căn hộ hạng sang Galia Hanoi vừa được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, trao chứng nhận công trình xanh EDGE. Đây là chứng nhận quốc tế được công nhận trên hơn 100 quốc gia, ghi nhận các công trình đạt hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và vật liệu xây dựng so với tiêu chuẩn thông thường.

Theo kết quả đánh giá của IFC, Galia Hanoi đạt mức tiết kiệm 26% năng lượng, 28% nước và 32% năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Các chỉ số này được xác định trên cơ sở phân tích thiết kế, vật liệu và phương án vận hành của công trình. Việc đạt chứng chỉ EDGE cho thấy dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Galia Hanoi được định hướng theo tiêu chuẩn công trình xanh từ giai đoạn thiết kế. Mặt ngoài tòa nhà sử dụng kính Low-E nhằm hạn chế thất thoát nhiệt và giảm tiêu thụ điện năng cho hệ thống làm mát. Hệ thống điện mặt trời được lắp đặt để cung cấp năng lượng cho chiếu sáng công cộng. Các vật liệu xây dựng như gạch không nung và sàn bê tông mỏng được sử dụng nhằm giảm năng lượng tiêu thụ trong sản xuất và thi công. Không gian căn hộ được bố trí tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, giảm phụ thuộc vào thiết bị chiếu sáng và điều hòa. Các giải pháp kỹ thuật này giúp nâng cao hiệu quả năng lượng tổng thể của công trình mà không làm tăng chi phí vận hành.

Khung kính Low – E mở ra tầm nhìn sông Hồng của Galia Hanoi

Dự án dành hơn 6.000 m2 cho không gian cây xanh và khu sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống tiện ích được thiết kế theo hướng tăng diện tích cây xanh, mặt nước và các khu vực sinh hoạt ngoài trời. Việc bố trí mảng xanh xen kẽ trong các tầng được đánh giá là giải pháp kỹ thuật giúp giảm bức xạ nhiệt và cải thiện vi khí hậu đô thị.

Về thiết kế, dự án do các đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện, áp dụng các nguyên tắc thiết kế hiện đại, chú trọng công năng và độ bền vật liệu. Nội thất được thiết kế theo hướng sử dụng vật liệu tự nhiên, khai thác ánh sáng tự nhiên và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện năng. Những yếu tố này góp phần giúp công trình đáp ứng yêu cầu đánh giá của IFC về hiệu quả sử dụng năng lượng.

Galia Hanoi nằm trên mặt đường Đỗ Mười, thuộc khu vực Vành đai 3, phía Nam Hà Nội. Vị trí này cho phép kết nối với trung tâm thành phố và các khu đô thị lân cận. Đây là khu vực đang trong quá trình phát triển hạ tầng, được quy hoạch mở rộng không gian đô thị, phù hợp để triển khai các dự án hướng tới tiêu chuẩn môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Không gian sống xanh đa tầng sinh thái tại Galia Hanoi

Chứng nhận EDGE - lời đáp cho triết lý "Bất động sản tinh khiết" của Meygroup

Galia Hanoi là một trong số ít dự án nhà ở tại Hà Nội đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận EDGE bởi IFC. Dự án này được xem như làn sóng tiên phong cho xu hướng áp dụng tiêu chuẩn xanh trong phát triển đô thị mới, khi yếu tố môi trường được đặt song song với các tiêu chí kỹ thuật và vận hành. Việc một dự án đạt chuẩn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào ý chí của chủ đầu tư mà còn yêu cầu sự tham gia đồng bộ của các đơn vị thiết kế, thi công và giám sát.

Chứng chỉ là minh chứng cho tầm nhìn tiên phong của MEYGROUP trong việc áp dụng chuẩn xanh quốc tế EDGE tại Việt Nam.

Là dự án "chào sân" đầy tâm huyết của MEYGROUP tại Thủ đô, Galia Hanoi là giải nghĩa rõ ràng nhất cho triết lý "Bất động sản Tinh khiết" mà Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiên định theo đuổi. Việc được IFC (World Bank Group) trao chứng nhận EDGE không chỉ là thành tựu về mặt kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo giá trị sống bền vững, đáp ứng chuẩn mực quốc tế ngay từ khâu thiết kế và vận hành.

Đại diện MEYGROUP nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết nhân rộng mô hình xanh từ gốc và tiêu chuẩn EDGE này đến tất cả các dự án bất động sản khác của MEYGROUP, biến chuẩn mực quốc tế thành kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của tập đoàn, mang lại những không gian sống tinh khiết, nhân văn cho cộng đồng".

Với vị trí đắc địa, kiến trúc khác biệt cùng lời cam kết chất lượng được bảo chứng quốc tế, dự án Galia Hanoi đã ra mắt thành công trên thị trường, chứng minh được sức hút mạnh mẽ và nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng tinh hoa. Dự án không chỉ đơn thuần cung cấp một nơi ở, mà còn kiến tạo một chuẩn mực sống mới, bền vững và nhân văn cho cộng đồng cư dân.