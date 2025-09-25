MGLAND ký kết chiến lược với Vinhomes - Đưa siêu đô thị ESG++ đến nhà đầu tư

Bước tiến chiến lược từ mối quan hệ hợp tác bền vững

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp, MGLAND là một trong những đối tác chiến lược đồng hành cùng Vinhomes qua hàng loạt dự án trọng điểm: Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Long An), Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái), và nhiều dự án khác. Với nhiều thành tích nổi bật như 3 năm liên tiếp được Hiệp hội môi giới VARS vinh danh hạng mục " Top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu" ; Vinh danh đơn vị bán hàng xuất sắc của Vinhomes.

MGLAND tiếp tục được tin tưởng lựa chọn đồng hành tại Vinhomes Green Paradise – một trong những dự án trọng điểm năm 2025–2026. Không chỉ phân phối, MGLAND còn coi đây là bước ngoặt để doanh nghiệp hòa nhịp cùng xu hướng ESG toàn cầu, lan tỏa giá trị bền vững và tạo dựng niềm tin dài hạn cho khách hàng.

Vinhomes Green Paradise – Dấu ấn siêu đô thị ESG++ tại TP.HCM

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị ven biển có 3 mặt giáp biển tại TP.HCM với quy mô lên tới 2.870 ha, nằm liền kề khu rừng ngập mặn nguyên sinh Cần Giờ được UNESCO công nhận. Đây là biểu tượng mới theo chuẩn ESG++, kết hợp hài hòa giữa yếu tố Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh.

Dự án không chỉ mở ra "thiên đường xanh" để an cư và nghỉ dưỡng, mà còn là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ven biển ngày càng khan hiếm. Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thanh khoản cuối năm 2025.

Một số tiện ích biểu tượng dự kiến sẽ tạo dấu ấn toàn cầu: Paradise Lagoon – biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới, diện tích 433 ha. Tháp 108 tầng – top 10 thế giới, tích hợp thương mại, khách sạn và văn phòng hạng sang. Nhà hát Sóng Xanh – công trình nghệ thuật – giải trí lớn nhất Đông Nam Á.

Đặc biệt, hạ tầng khu vực đang được đẩy mạnh: cầu Cần Giờ dài 7,3 km, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cùng hệ thống metro tốc độ cao sẽ rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP.HCM, mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt bậc cho khu vực.

Tăng tốc chiến dịch triển khai – MGLAND thể hiện tâm thế sẵn sàng

Ngay sau khi chính thức được công nhận là đại lý chiến lược, MGLAND đã triển khai đội ngũ tư vấn kinh doanh tinh nhuệ, tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, cập nhật sản phẩm và tiến hành chiến dịch tư vấn trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Hữu Kiều - Chủ tịch HĐQT MGLAND cho biết: "Chúng tôi xác định Vinhomes Green Paradise không chỉ là một sản phẩm đầu tư, mà còn là biểu tượng định hình chuẩn sống tương lai tại khu vực phía Nam. MGLAND tự hào tiếp tục đồng hành cùng Vinhomes và cam kết huy động tối đa nguồn lực, từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm đến hệ thống quản trị bằng công nghệ hiện đại, để mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu bất động sản minh bạch, chính thống và đẳng cấp. MGLAND đồng hành cùng Vinhomes đến căn cuối cùng để lan tỏa giá trị mang tầm vóc quốc tế của dự án."

Kết nối giá trị – Hợp lực phát triển

Với đội ngũ sales chuyên nghiệp, hệ thống data khách hàng chất lượng và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, MGLAND cam kết mang đến cho nhà đầu tư giải pháp tiếp cận nhanh chóng – chính thống – hiệu quả nhất.

Việc MGLAND chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise không chỉ là bước tiến mới trong hành trình phát triển thương hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm vóc, năng lực và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

MGLAND tin rằng, với sự đồng hành cùng Vinhomes, dự án "thiên đường xanh" Cần Giờ sẽ không chỉ là nơi an cư – đầu tư đẳng cấp, mà còn trở thành biểu tượng ESG++ của cả khu vực, góp phần định hình xu hướng phát triển bền vững cho bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới. Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược để MGLAND khẳng định vai trò trong việc kiến tạo hệ sinh thái bất động sản cao cấp tại Việt Nam, lấy con người làm trung tâm và chất lượng dịch vụ làm nền tảng phát triển.

Quý nhà đầu tư quan tâm tới Vinhomes Green Paradise – Siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại TP.HCM, vui lòng liên hệ MGLAND để được tư vấn chi tiết và đặt lịch tham quan dự án.

Thông tin liên hệ MGLAND:

Công ty Cổ phần MGLAND Việt Nam

Website: www.mgland.vn

Hotline: 0981.468.468

Địa chỉ: Tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội và Căn hộ chung cư số: A-001, khu phố Hưng Vượng, phường Tân Phong, Quận7, TP.HCM