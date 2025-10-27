Michelin tiên phong cách mạng di chuyển thông minh với dữ liệu và AI

Từ ứng dụng dữ liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo, đến giải pháp kết nối số hóa

Đồng hành cùng mục tiêu của Việt Nam đến năm 2045, trở thành một quốc gia thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Michelin tiên phong ứng dụng AI và phân tích dữ liệu, thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển thông minh, an toàn và bền vững.

Nhờ khả năng thu thập, khai thác và đối chiếu dữ liệu một cách hiệu quả, cùng với sự am hiểu sâu sắc về hành vi và mô hình sử dụng của khách hàng, Michelin có khả năng khai thác dữ liệu đã thu thập, xử lý và đối chiếu chéo để mang đến cho khách hàng những giải pháp tiềm năng và khả thi.

Thông qua Michelin Connected Fleet, Tập đoàn đã hợp nhất ba công ty khoa học dữ liệu được mua lại trong vòng mười năm qua: Sascar (Brazil), Nextraq (Hoa Kỳ) và Masternaut (Châu Âu). Kết hợp cùng giải pháp "tire-as-a-service" - dịch vụ lốp theo nhu cầu, các đơn vị này hiện phục vụ hơn một triệu xe tải và xe thương mại trên toàn cầu, tạo nên một cơ sở dữ liệu độc nhất, đem lại lợi thế vượt trội giúp khách hàng quản lý đội xe hiệu quả.

Tiêu biểu, giải pháp Michelin Smart Predictive Tire (giải pháp Dự đoán lốp thông minh) giúp giám sát tình trạng lốp theo thời gian thực, dự đoán sớm rủi ro hư hỏng nhờ cảm biến và thuật toán phân tích dữ liệu tiên tiến. Hệ thống này hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu bảo trì, giảm thời gian dừng xe, tiết kiệm nhiên liệu và cắt giảm phát thải CO₂. Với tính ứng dụng cao và đóng góp thiết thực cho an toàn, hiệu suất và bền vững, giải pháp đã được vinh danh trao giải I-Innovation Awards tại triển lãm quốc tế SOLUTRANS năm 2023.

Giải pháp Michelin Smart Predictive Tire đã được SOLUTRANS trao giải thưởng I-Innovation

Ngoài ra, Michelin cũng đang khai thác toàn diện tiềm năng của trí tuệ nhân tạo để phát triển các giải pháp robot chuyên biệt, phục vụ xử lý phức tạp với vật liệu composite linh hoạt.

Để đẩy nhanh việc ứng dụng AI trong sản xuất, Michelin chọn Microsoft làm đối tác triển khai các giải pháp số sáng tạo nhằm tối ưu quản lý năng lượng tại các nhà máy trên toàn cầu. Quan hệ hợp tác này sẽ giúp Tập đoàn giảm phát thải carbon và hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hướng tới một nền tảng di chuyển thông minh và bền vững hơn

Gắn liền với cam kết "All Sustainable - Tất cả đều bền vững", Michelin đã đặt mục tiêu: 40% nguyên liệu lốp từ nguồn tái chế hoặc vật liệu tái tạo và giảm 47% lượng phát thải CO₂ vào năm 2030 so với mức năm 2010. Năm 2050, Tập đoàn đặt mục tiêu đạt 100% vật liệu bền vững và phát thải ròng bằng 0. 100% khối lượng cao su tự nhiên sử dụng trong sản xuất sẽ được đánh giá là "không gây mất rừng".

Tập đoàn không ngừng nỗ lực mang đến các giải pháp giúp việc di chuyển an toàn, hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường, thông qua các giải pháp kết nối chuyên biệt, công nghệ kiểm tra lốp hiện đại và phát triển những phân tích nhằm cải thiện độ an toàn của hạ tầng giao thông.

Ông Jason Tan Jing Shen – Tổng giám đốc Michelin Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào – nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là đưa Michelin Việt Nam trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực di chuyển bền vững, thiết lập các tiêu chuẩn mới cho ngành. Chúng tôi sẽ đạt được điều đó thông qua việc xây dựng và phát triển một tổ chức có năng lực cạnh tranh toàn cầu, nơi đổi mới được khuyến khích, nhân tài được phát huy, và sự phát triển bền vững là kim chỉ nam. Cùng nhau, chúng tôi sẽ mang lại tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, khách hàng, đối tác, nhân viên, xã hội và hành tinh hoàn toàn phù hợp với phương pháp tiếp cận 'Tất cả đều bền vững' của chúng tôi: Con người, Hành tinh, và Hiệu quả hoạt động."

Tại Việt Nam, Michelin đã giảm hơn 50% lượng phát thải CO₂ nhờ chuyển sang vận tải biển và sử dụng năng lượng tái tạo. Michelin tiên phong loại bỏ bao bì nhựa cho lốp xe máy, tiết kiệm hơn 300.000 kg nhựa mỗi năm. Ngoài ra, nhà máy Bình Dương đã giảm hơn 3.700 tấn CO₂ mỗi năm nhờ sử dụng nồi hơi sinh khối và điện mặt trời.

Mô hình hoạt động cân bằng theo phương châm "Tất cả đều bền vững"

Định hình tương lai bền vững với mô hình tạo giá trị toàn diện

Dưới sự dẫn dắt của các giá trị cốt lõi – tôn trọng sự thật, con người, khách hàng, cổ đông và môi trường – Michelin đang vạch ra lộ trình rõ ràng hướng đến một tương lai bền vững. Mọi quyết định đều nhằm cân bằng giữa Con người, Hành tinh và Hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực lốp xe, Michelin tập trung vào các phân khúc cao cấp – từ ô tô, xe hai bánh đến các phương tiện chuyên dụng trong khai khoáng, nông nghiệp và hàng không – đồng thời đẩy mạnh sản xuất theo mô hình Công nghiệp 4.0 gần khách hàng hơn và mở rộng dịch vụ B2B.

Thông qua giải pháp Polymer Composite Solutions, Tập đoàn thúc đẩy đổi mới với các loại nhựa sinh học, màng hoạt tính và vật liệu gia cường tiên tiến, đồng thời triển khai các liên doanh chiến lược như Symbio (phát triển và sản xuất hệ thống pin nhiên liệu hydro), ResiCare (vật liệu sinh học hiệu suất cao) và WISAMO (hệ thống cánh buồm hơi sử dụng sức gió trong vận tải biển).

Song song đó, Tập đoàn tiếp tục mở rộng danh mục LifeStyle, từ Cẩm nang Michelin (MICHELIN Guide), các giải thưởng mới như Ngôi sao Xanh và MICHELIN Key, đến các sản phẩm tiêu dùng đa dạng như phụ kiện ô tô, xe đạp, đồ thể thao, giải trí và các bộ sưu tập đặc biệt.

Về Michelin

Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Michelin đã góp phần định hình ngành di chuyển đang phát triển nhanh chóng của quốc gia, với các giải pháp ưu tiên an toàn, đổi mới và phát triển bền vững. Hiện nay, Michelin Việt Nam phục vụ người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đối tác trong lĩnh vực di chuyển trên toàn quốc thông qua nhiều kênh phân phối, bao gồm mạng lưới Michelin Car Service, đã đạt cột mốc 100 cửa hàng vào năm 2025.

Michelin cũng vận hành nhà máy tại Bình Dương, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Michelin góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới thông qua Cẩm nang Michelin (MICHELIN Guide). Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.michelin.vn.