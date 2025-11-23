Microsoft thừa nhận gần như toàn bộ tính năng cốt lõi của Windows 11 đang gặp lỗi

Microsoft trong thời gian qua luôn thường xuyên gặp phải chỉ trích về chất lượng của các dịch vụ. Chỉ mới đây, công ty vừa phải khắc phục một sự cố khiến Microsoft 365 không thể sử dụng tệp, và những lần gián đoạn kiểu này dường như ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.

Ở phía Windows, tình hình thậm chí còn tệ hơn. Nvidia mới đây đã đỗ lỗi cho Microsoft khi bản cập nhật Patch Tuesday gây ra vấn đề nghiêm trọng với hiệu năng chơi game. Nvidia buộc phải tung ra bản cập nhật driver khẩn cấp để xử lý lỗi.

Diễn biến này đến ngay sau làn sóng chỉ trích nhắm vào lãnh đạo mảng Windows, sau khi công ty công bố định hướng biến Windows 11 thành hệ điều hành AI.

Tuy nhiên, điểm tích cực duy nhất là sau tất cả phản hồi tiêu cực đó, Microsoft đã chính thức thừa nhận Windows đang gặp vấn đề. Trong một bài viết mới trên trang hỗ trợ , công ty xác nhận rằng hầu như mọi tính năng lõi của Windows 11 đều bị ảnh hưởng. Lỗi liên quan đến XAML, tác động đến các thành phần Shell như Start Menu, Taskbar, Explorer và Windows Settings.

Đáng chú ý là dù Microsoft chỉ công khai thừa nhận lỗi vào tháng 11/2025, vấn đề này thực tế đã tồn tại từ bản cập nhật Patch Tuesday tháng 7/2025 (KB5062553), tức đến nay đã 4 tháng. Bên cạnh đó, do Windows 11 25H2 chia sẻ chung nền tảng mã với phiên bản 24H2, bản cập nhật tính năng mới nhất cũng bị ảnh hưởng.

Thông báo của Microsoft trên trang hỗ trợ.[Ảnh 1]

Trong bài hỗ trợ, Microsoft giải thích:

"Sau khi triển khai một PC chạy Windows 11 phiên bản 24H2 với bản cập nhật tích lũy phát hành từ tháng 7/2025 trở đi (KB5062553), một số ứng dụng như StartMenuExperienceHost, Search, SystemSettings, Taskbar hoặc Explorer có thể gặp sự cố."

Điều này xảy ra trong các trường hợp:

- Lần đăng nhập đầu tiên sau khi cập nhật tích lũy được cài đặt.

- Mọi lần đăng nhập trên hệ thống không lưu trạng thái (VDI hoặc môi trường tương đương), do các gói ứng dụng phải cài lại mỗi lần đăng nhập.



Microsoft cũng cho biết thành phần XAML và các gói MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy, Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe, và MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy là nguyên nhân gây ra lỗi.

Về các lỗi ghi nhận được, Microsoft liệt kê hàng loạt dịch vụ và thành phần Shell có thể gặp lỗi hiển thị thông báo hoặc âm thầm dừng hoạt động, bao gồm:

- Explorer.exe bị crash

- shelhost.exe crash

- StartMenuExperienceHost

- System Settings không khởi chạy

- Ứng dụng crash khi mở giao diện XAML

- Explorer chạy nhưng không có Taskbar

- Các giao diện XAML island khác không thể khởi tạo

- ImmersiveShell



Microsoft cho biết họ đang phát triển bản vá chính thức, nhưng hiện tại đã cung cấp hai phương án xử lý tạm thời.

Giải pháp đầu tiên là khởi động lại dịch vụ Shell Infrastructure Host (SIHost.exe) và cài lại các gói cần thiết bằng lệnh PowerShell:

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode

Giải pháp thứ hai là sử dụng script PowerShell khi đăng nhập để chặn Explorer khởi chạy quá sớm cho đến khi các gói cần thiết được khởi tạo đầy đủ. Script Microsoft cung cấp như sau:

@echo off

REM Register MicrosoftWindows.Client.CBS

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode"

REM Register Microsoft.UI.Xaml.CBS

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode"

REM Register MicrosoftWindows.Client.Core

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode"

Ở thời điểm mà Windows 11 được quảng bá là nền tảng "tương lai của AI", việc hàng loạt chức năng lõi lại gặp lỗi kéo dài nhiều tháng là điều khó chấp nhận với cả người dùng lẫn những tổ chức đang triển khai hệ thống quy mô lớn. Microsoft nói rằng bản vá đang được phát triển, nhưng tốc độ phản hồi có lẽ chính là vấn đề khiến cộng đồng khó chịu nhất. Đối với người dùng Windows, đây không phải lần đầu họ phải chờ đợi, và rất có thể cũng không phải lần cuối.