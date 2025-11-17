Sáng 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khẳng định, đây là đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay.

Theo quan sát, khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1075mb; nhiệt độ tại trung tâm giảm xuống dưới âm 30°C; hướng di chuyển của đợt rét này lại đi theo chiều Bắc - Nam, thẳng từ phía Bắc xuống. Ngoài không khí lạnh mạnh, thẳng Bắc thì từ đêm nay đến hết ngày 19/11, miền Bắc còn xuất hiện mưa.

"Mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

Theo đánh giá của chúng tôi, ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-14°C, vùng núi từ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C", ông Hưởng nói.

Miền Bắc có thể xuất hiện băng giá trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. (Ảnh minh hoạ: Văn Chương)

Cũng theo ông Hưởng, từ 20/11, miền Bắc mưa sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.

Điều kiện xảy ra sương muối phải là ít đến quang mây về đêm, nên khả năng xuất hiện băng giá giai đoạn 2 ngày đầu không cao. Tuy nhiên, từ 20-23/11, hiện tượng này hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt tại các khu vực vùng núi và trung du phía Bắc.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng chiều và đêm nay 17/11, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6.

Từ chiều và đêm 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ tối và đêm 17/11, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Thời tiết Hà Nội từ chiều và đêm 17-18/11 cũng có mưa, mưa rào, từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.