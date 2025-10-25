Miền Bắc lạnh đến bao giờ?

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Miền Bắc trời tiếp tục lạnh trong hôm nay, vùng núi trời rét

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 22-24 độ.

Dự báo ngày mai (26/10), miền Bắc tiếp tục trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, vùng núi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Từ 27/10, miền Bắc có thể hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa- Hà Tĩnh hôm nay có mưa vài nơi, riêng Hà Tĩnh có mưa rải rác, trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 22-25 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi , duyên hải các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk từ sáng sớm 25/10 đến sáng sớm 27/10 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-170mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển.

Dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi và duyên hải các tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn còn tiếp tục ở Nam Bộ trong nhiều ngày tới.