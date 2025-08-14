Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc, miền Trung đón mưa lớn từ chiều tối nay

14-08-2025 - 07:46 AM | Xã hội

Trong chiều tối và đêm nay (14/8), miền Bắc, Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và khu vực miền Trung sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 100mm. Trong ngày hôm nay, nắng nóng cục bộ còn xuất hiện từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 15/8 đến khoảng 18/8, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng, kéo theo các loại hình thiên tai nguy hiểm như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và lốc sét, gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Miền Bắc, miền Trung đón mưa lớn từ chiều tối nay- Ảnh 1.

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ đều có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, khu vực Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và duyên hải miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

