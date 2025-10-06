Miền Bắc mưa to đến khi nào?

Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa to hết đêm mai

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (6/10), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo.

Dự báo, từ tối nay đến đêm mai (7/10), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập lụt ở những vũng trũng, thấp (Ảnh: Trung Lê)

Mùa bão năm 2025 ghi nhận những con số cực đoan hiếm gặp

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết: "Trong 9 tháng năm 2025, thiên tai tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Thiên tai tập trung với mức độ nguy hiểm cao tại các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, thể hiện xu hướng dịch chuyển thời vụ thiên tai rõ nét, mưa cực đoan không chỉ có trong mùa mưa và cả trong mùa khô, cường độ khốc liệt, phạm vi tác động rộng".

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, mùa bão năm 2025 ghi nhận những con số cực đoan hiếm gặp cả về cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới cao hơn hẳn trung bình nhiều năm. Trong đó, 6 cơn (bão số 1, 3, 5, 6, 9, 10) ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nước ta, tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập, hầu như không có khoảng nghỉ đủ dài để khắc phục hậu quả.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Ảnh: báo Nông nghiệp và Môi trường).

Chỉ trong vòng 1 tháng, cơn bão số 5 và cơn bão số 10 đã gây ra 2 đợt tổ hợp thiên tai nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão mạnh và rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng).

Ông Hoàng Đức Cường nhận định: "Từ tháng 10-12/2025, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình trên Biển Đông từ nay đến hết năm có khoảng 4 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng đổ bộ vào đất liền là 1,9 cơn".

Từ nay đến hết năm 2025, các đợt mưa lớn có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ. Trong thời kỳ này, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2025.