Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách tăng đột biến

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.