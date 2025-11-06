Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khô ráo tại miền miền Bắc sẽ kéo dài đến hết hôm nay (6/11).

Dự báo, từ đêm nay, Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ 7-8/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ đêm 8-11/11, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lạnh mới (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/11

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 20-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.