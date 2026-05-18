Miền Bắc sẽ đón mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, người dân cần chủ động phòng chống.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/5

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.