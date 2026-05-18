Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sẽ đón mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

Theo Duy Anh | 18-05-2026 - 18:08 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ nay đến ngày 21/5, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, người dân cần chủ động phòng chống.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/5

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc Nổi bật

Vụ người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô sau va chạm ở Hà Nội: Công an rà soát camera để tìm người

Vụ người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô sau va chạm ở Hà Nội: Công an rà soát camera để tìm người

17:47 , 18/05/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 18-5: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 18-5: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

17:17 , 18/05/2026
Quy định mới về đăng ký khai sinh chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2027

Quy định mới về đăng ký khai sinh chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2027

16:43 , 18/05/2026
Bắt Đồng Thị Thùy Linh SN 1999 và nhiều người đàn ông khác trong chuyên án lớn

Bắt Đồng Thị Thùy Linh SN 1999 và nhiều người đàn ông khác trong chuyên án lớn

16:12 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên