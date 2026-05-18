Vụ người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô sau va chạm ở Hà Nội: Công an rà soát camera để tìm người

Theo Lam Giang | 18-05-2026 - 17:47 PM | Xã hội

Sự việc trên xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Liên quan đến sự việc người phụ nữ đi xe máy lao vào chửi bới, dùng tay tát, dùng chân đá tài xế ô tô trên phố Hà Nội gây bức xúc dư luận, theo nguồn tin trên báo VietNamNet , sự việc xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Trao đổi với VietNamNet , Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho hay, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường ghi nhận vụ việc.

Đội CSGT đường bộ số 6 đang rà soát hệ thống camera trên tuyến đường. Sau khi có kết quả rà soát camera và làm việc với nhân chứng, đơn vị sẽ phối hợp với công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Người phụ nữ hung hãn chửi bới, đánh nam tài xế giữa phố.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe máy nhãn hiệu Honda SH mang BKS Hà Nội, chở theo con nhỏ dừng giữa đường. Người phụ nữ này lớn tiếng chửi bới, lao vào hành hung nam tài xế ô tô lớn tuổi.

Trái với thái độ hung hăng của người phụ nữ, tài xế ô tô cư xử rất điềm đạm, chỉ đưa tay đỡ những cú đánh và liên tục nói lời xin lỗi, giải thích rằng bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Mặc dù vậy, người phụ nữ đi xe máy vẫn tiếp tục chửi bới, đá vào cửa xe và chân của nam tài xế. Sau đó, người này mới lên xe rời đi. Sự việc khiến giao thông bị ùn tắc.

Đoạn clip khiến cư dân mạng vô cùng bất bình với cách cư xử thô lỗ của người phụ nữ, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Theo Lam Giang

