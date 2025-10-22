Miễn phí sách giáo khoa, bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất

Sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Tại lần sửa đổi này, Chính phủ đề nghị sửa đổi một số quy định để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng như: quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi; bổ sung giáo dục THCS là bắt buộc; bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giáo dục.

Dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Chính phủ quy định việc miễn phí SGK cho học sinh; thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 99 về học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí thư về chính sách miễn, hỗ trợ học phí, thống nhất với Nghị quyết 217/2025/QH15.

Dự thảo luật đồng thời cũng bổ sung quy định về văn bằng, chứng chỉ điện tử/số theo hướng cho phép cấp văn bằng, chứng chỉ điện tử/số, song song với bản giấy, tạo điều kiện cấp, tra cứu, xác thực dễ dàng, nhanh chóng, giảm nhu cầu bản sao giấy, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục…

Bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội (Ủy ban) Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành việc bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chỉ quy định xác nhận học bạ hoàn thành chương trình trung học cơ sở do hiệu trưởng trường trung học cơ sở thực hiện.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Ủy ban thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chuẩn và cách thức cấp bằng tốt nghiệp trung học nghề để khẳng định cơ sở xác định tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đề nghị bổ sung, làm rõ nguyên tắc, cơ chế quản lý, chia sẻ, bảo mật dữ liệu; nghiên cứu quy định về thẩm định, công nhận các chứng chỉ khác được sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Về sách giáo khoa, Ủy ban tán thành với quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, Ủy ban tán thành quy định theo hướng giao thẩm quyền tổ chức biên soạn cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương cho chủ tịch UBND cấp tỉnh để bảo đảm quyền chủ động cho các địa phương.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành việc bãi bỏ toàn bộ các điều quy định về điều kiện thành lập cơ sở giáo dục và điều kiện được phép hoạt động giáo dục; đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục.