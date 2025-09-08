MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng của MIK Group dành cho các chủ nhân căn hộ tại dự án The Matrix One Premium, sự kiện lần này mang chủ đề "Be made of Elite", vừa tôn vinh các đơn vị đại lý xuất sắc, vừa tri ân các khách hàng, trong một không gian thượng lưu – đậm chất Timeluxe Living.

Chia sẻ tại lễ tri ân, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Kinh doanh dự án, đại diện cho Chủ đầu tư và đơn vị phát triển, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khách hàng và các đại lý. Bà nhấn mạnh:"Chính sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị là nền tảng, là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực kiến tạo và phát triển những dự án chất lượng hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu mà quý vị đã trao gửi."

Tại sự kiện lần này, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đã vinh danh toàn thể 33 đại lý đã đồng hành cùng các đơn vị phân phối xuất sắc, gồm: Công ty cổ phần bất động sản Five Star; Công ty TNHH đầu tư và phát triển Venus Land; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Vision; Công ty cổ phần Đông Tây MB; Công ty cổ phần bất động sản AHS. Đây là những đối tác không chỉ đồng hành, mà còn luôn tiên phong, dẫn dắt và tạo nên những thành tích vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự thành công rực rỡ của The Matrix One Premium.

MIK Group vinh danh top 5 đại lý xuất sắc nhất dự án The Matrix One Premium

Trong phần quan trọng nhất của sự kiện, MIK Group đã tặng cho các khách hàng những phần quà rất có ý nghĩa và giá trị, gồm: 01 chiếc xe ô tô Lexus RX 350H Premium; cùng với đó, là nhiều phần quà hấp dẫn ở hạng mục bốc thăm may mắn: với 03 điện thoại iPhone 16 ProMax; 02 xe Vespa GTS Super Sport 150.

Khách hàng may mắn với giải đặc biệt ô tô Lexus RX 350H Premium đã được trao tặng tại sự kiện

Không chỉ dành tặng các khách hàng những món quà có giá trị, tại sự kiện, chủ nhân các căn hộ tại The Matrix One Premium còn được trải nghiệm một không gian sống chuẩn thượng lưu với các tiết mục nghệ thuật đan xen. Một không gian sống tinh hoa, giàu nghệ thuật đã được chủ đầu tư MIK Group tái hiện ngay tại sự kiện, với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng: Violin Hoàng Rob; Ca sĩ Lê Hiếu; Ca sĩ Lệ Quyên;…

Ca sỹ Lệ Quyên, Lê Hiếu đem đến không gian nghệ thuật sâu lắng trong sự kiện tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Một điểm nhấn tinh tế trong chương trình là ca khúc mashup "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "The Matrix One Song" do chính MIK Group biểu diễn — món quà âm nhạc chứa đựng tình cảm chân thành và trách nhiệm lâu dài. Bài hát như lời khẳng định mạnh mẽ: hành trình cùng khách hàng kiến tạo giá trị không dừng lại ở đây. MIK Group cam kết tiếp tục sánh bước với các gia chủ, vun đắp cuộc sống —nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành vô giá.

Ca khúc tri ân đến từ đại diện MIK Group

MIK Group sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình kiến tạo những giá trị sống đỉnh cao, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo một cuộc sống thượng lưu đích thực, nơi tinh hoa và đẳng cấp được tỏa sáng rực rỡ.