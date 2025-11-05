MIK Group và kế hoạch định hình bản đồ phát triển mới từ Bắc chí Nam

Bước vào giai đoạn mới, Tập đoàn này tiếp tục chú trọng hai lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản nhà ở đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng, qua đó củng cố vị thế nhà phát triển toàn diện trên thị trường.

Dự kiến từ nay đến năm 2030, MIK Group sẽ nghiên cứu và triển khai hàng chục dự án mới với tổng quy mô hàng ngàn ha tại các thị trường trọng điểm như: Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Long An, Bắc Ninh và Quảng Ninh... Đây là giai đoạn mở rộng mạnh mẽ của Tập đoàn, nhằm tăng cường hiện diện tại các thị trường lớn, phát triển các khu đô thị đồng bộ, hoàn thiện hệ sinh thái sống hiện đại, đa dạng hóa danh mục sản phẩm cũng như mở rộng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Hà Nội tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm được MIK Group đẩy mạnh đầu tư. Theo đó, đơn vị phát triển bất động sản này vẫn tập trung vào hai cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Ở phía Tây, sau thành công của chuỗi dự án The Matrix One và Imperia Smart City, MIK Group định hướng phát triển các khu đô thị tích hợp không gian xanh và hệ tiện ích toàn diện, hướng tới kiến tạo môi trường sống năng động, cân bằng cho cư dân.

Trong khi đó, ở phía Đông, Imperia Signature Cổ Loa được xem là công trình trọng điểm, mở đầu cho chuỗi dự án chiến lược của MIK Group tại khu vực này. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kế hoạch đầu tư với các dự án đô thị và nghỉ dưỡng tại Hưng Yên, Cát Bà (Hải Phòng), cùng các khu đô thị và thương mại tại Hạ Long (Quảng Ninh), Bắc Ninh… góp phần định hình vành đai phát triển phía Đông, kết nối Thủ đô với vùng duyên hải Bắc Bộ, thể hiện khát vọng "vươn ra biển lớn" trên hành trình kiến tạo những cộng đồng sống hiện đại, hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên.

Tại phía Nam, MIK Group trở lại với chiến lược phát triển mới, kế thừa kinh nghiệm từ các dự án từng ghi dấu ấn tại TP HCM và Phú Quốc. Đơn vị này đang định hướng mô hình đô thị – sinh thái tích hợp, nơi mỗi dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mang lại giá trị kết nối và trải nghiệm bền vững.

Với kinh nghiệm phát triển các dự án nghĩ dưỡng cao cấp, thời gian tới MIK Group sẽ ra mắt thị trường dòng sản phẩm Imperia Holiday

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi MIK Group chính thức giới thiệu các bộ sản phẩm mang tiêu chuẩn hoàn toàn mới, trải rộng trên nhiều phân khúc. Trong đó, dòng M đại diện cho các dự án biểu tượng (landmark), tiêu biểu là tổ hợp The Matrix One minh chứng cho chất lượng và dấu ấn khác biệt. Dòng I tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc cao cấp với các concept đa dạng mang thương hiệu Imperia. Song song đó, MIK Group đang chuẩn bị giới thiệu dòng sản phẩm mới Imperia Holiday dành riêng cho thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, dòng K được định vị cho nhóm khách hàng trẻ, chú trọng tiện ích và trải nghiệm sống cũng nằm trong kế hoạch của tập đoàn này.

Chia sẻ về định hướng giai đoạn mới, đại diện MIK Group cho biết đây là bước chuyển mình toàn diện của doanh nghiệp với tầm nhìn lấy con người làm trung tâm, cộng đồng làm đích đến. Để hiện thực hóa sứ mệnh "Kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng", MIK Group xác định phát triển bền vững phải dựa trên 3 yếu tố: chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và giá trị xã hội.

Không chỉ mở rộng quy mô, MIK Group còn đặc biệt chú trọng nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Một trong những dấu ấn nổi bật là MIK Signature Privileges, hệ sinh thái đặc quyền dành riêng cho cư dân và khách hàng thân thiết, mang đến dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm trọn vẹn sau khi bàn giao.

"Trên hành trình mở rộng từ Bắc chí Nam, MIK Group đang định hình bản đồ phát triển bền vững của riêng mình, nơi mỗi dự án không chỉ mang lại giá trị lâu dài mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng", đại diện Tập đoàn chia sẻ.