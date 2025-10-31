Minh Minh Group - Đại lý F1 phân phối dự án Charmora City tại Sun Group Nha Trang

Minh Minh Group hợp tác cùng Sun Group Nha Trang – Dấu ấn cho vị thế

Với mạng lưới khách hàng cá nhân, tổ chức đầu tư trải rộng ở khắp cả nước và giữ Top 1 đại lý phân phối xuất sắc hơn 14 năm, Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Minh Group tiếp tục được Sun Group – chủ đầu tư dự án chọn làm đơn vị phân phối chính thức cho Charmora City. Việc này không chỉ giúp chủ đầu tư Sun Group mở rộng kênh bán hàng, mà còn giúp MMG gia tăng danh mục sản phẩm ở phân khúc cao cấp – nghỉ dưỡng – ven biển, từ đó nâng tầm thương hiệu, tăng sức "chốt" giao dịch.

Chứng nhận Minh Minh Group là đối tác phân phối dự án Charmora City Nha Trang

Việc Minh Minh Group trở thành nhà phân phối chính thức ở dự án có quy mô lớn tại Nha Trang cũng cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm đơn vị phân phối có năng lực, kinh nghiệm và độ phủ thị trường – tương tự như cách MMG từng được chọn là Đại lý F1 phân phối chiến lược cho dự án siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vào tháng 9 vừa qua và các dự án lớn trải dài từ Bắc chí Nam.

Lễ ra quân dự án Charmora City với hơn 2.000 chiến binh kinh doanh tham dự

Đòn bẩy cho dự án Charmora City Nha Trang

Charmora City Nha Trang với quy mô 226,7ha, vốn đầu tư 17,330 tỷ đồng cùng 3 phân khu nổi bật các chức năng riêng biệt. Các sản phẩm biệt thự biệt lập, thấp tầng townhouse và căn hộ cao cấp. Tiện ích chuẩn 5 sao từ trung tâm thương mại, giải trí, Sun World, hệ thông trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế…. Đợt 1 sẽ mở bán trước 167 căn biệt thự, 340 căn townhouse liền kề trung tâm và 900 căn hộ cao tầng sơ hữu lâu dài tại phân khu 3 của dự án.

Tổng mặt bằng các phân khu thuộc dự án Charmora City Nha Trang

Định vị thương hiệu: Charmora City nhắm vào phân khúc nghỉ dưỡng – second-home ven biển, nơi yếu tố chủ đầu tư, pháp lý và kênh phân phối quyết định niềm tin nhà đầu tư. Việc ràng buộc với MMG giúp dự án có lợi thế ngay từ khâu tiếp cận khách hàng.

Ảnh hưởng lan tỏa vùng ven biển Nha Trang: Khi một đơn vị phân phối chuyên nghiệp tham gia mạnh mẽ, sẽ thúc đẩy sức hút đầu tư cho khu vực, đặc biệt với bối cảnh hạ tầng kết nối, du lịch đang được đẩy mạnh.

Tác động tới thị trường bất động sản Nha Trang và vùng ven biển

Hợp tác phân phối dự án như Charmora City cho thấy một xu hướng rõ: chủ đầu tư không chỉ "phát triển dự án" mà còn tập trung vào "chuỗi giá trị phân phối – bán hàng" chuyên nghiệp. Khi các đơn vị phân phối như Minh Minh tham gia sâu, thị trường sẽ có xu hướng minh bạch hơn, cạnh tranh hơn và nhà đầu tư có thêm lựa chọn uy tín hơn.

Đối với Nha Trang – nơi tiềm năng nghỉ dưỡng và second-home được đánh giá cao – việc xuất hiện các "sản phẩm có thương hiệu và kênh phân phối mạnh" sẽ thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển vào vùng ven biển, ít bị "đóng khung" ở khu đô thị trung tâm. Điều này mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư sớm.

Minh Minh Group luôn hoạt động với phương châm thấu hiểu khách hàng và "Quét sạch bảng hàng"

Việc Minh Minh Group đảm nhiệm vai trò phân phối chính thức dự án Charmora City tại Nha Trang là một bước hợp tác chiến lược mang lại lợi ích cả về tiếp cận khách hàng và nâng tầm sản phẩm. Với kênh phân phối mạnh và địa điểm tiềm năng, Charmora City có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong giai đoạn phục hồi của thị trường nghỉ dưỡng – second-home.

Minh Minh Group – Đơn vị phân phối chính thức của dự án Charmora City, đồng hành kiến tạo chuẩn mực sống xanh – hiện đại cho cộng đồng cư dân tương lai.

