Mít hông - món ăn có tên gọi cực "hack não" nhưng hóa ra lại là đặc sản nức tiếng

"Về Tam Kỳ ăn mít hông", câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến nhiều người ngẩn ngơ với hàng loạt câu hỏi bật ra: "Ăn mít thì liên quan gì tới Tam Kỳ? Trái mít ở đây có gì đặc biệt mà phải về tận nơi này mới ăn?"

Nhưng khoan đã, đừng vội hiểu nhầm nhé! Từ "hông" trong câu nói này không phải là "không" như cách nhiều vùng miền thường dùng. Thực ra, đây chẳng phải lời rủ rê hỏi "ăn mít không?" đâu. Mít hông chính là tên gọi của một món ăn dân dã mà đặc biệt chỉ có ở Tam Kỳ (Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng).

Chẳng rõ cái tên có từ bao giờ và tại sao lại "hack não" đến vậy, nhưng một khi gác qua sự nhầm lẫn thú vị này để khám phá, bạn sẽ phải ngạc nhiên với cách chế biến và hương vị độc đáo của món ăn.

Để làm món mít hông, người ta chọn những quả mít mật chín cây, múi mít vàng ươm, thơm lừng. Khéo léo rạch một đường ở bên hông múi mít để lấy hạt ra. Nhưng thú vị ở chỗ: hạt mít không bị bỏ đi mà chính là "linh hồn" của món ăn. Người ta luộc hạt mít, bóc vỏ, xay nhuyễn rồi nêm gia vị như muối, đường, bột ngọt, xào sơ với dầu cho thêm vị béo. Khi nguội, phần nhân này lại được nhồi ngược vào múi mít căng đầy.

Những múi mít vàng tươi được xếp ngay ngắn trong xửng hấp. Khi chín, lớp nhân trắng của hạt mít hiện lên mờ mờ dưới lớp vỏ vàng, nghi ngút khói tỏa, nhìn thôi cũng thấy "thòm thèm". Khi bày ra đĩa, mít hông thường được rắc thêm đậu phộng rang giòn, dừa nạo thơm béo. Món ăn dân dã nhưng mang một sức hút kì lạ nhờ mùi thơm dìu dịu, ấm nồng lan tỏa.

Thưởng thức khi còn nóng mới cảm nhận hết vị ngon: cắn một múi, vị ngọt đặc trưng của mít ứa ra, quyện cùng vị béo ngậy của dừa và đậu phộng, thêm nhân hạt mít bùi bùi – tất cả hòa quyện, lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi kéo dài đến tận cổ họng. Ăn một múi thôi chưa đủ, thế nào cũng muốn ăn thêm hai, ba múi nữa vì cái vị lạ miệng khó cưỡng.

Không ai rõ món mít hông có từ bao giờ, chỉ biết rằng dần dần nó đã trở thành món ăn chơi đặc sản của Tam Kỳ, làm xao xuyến bao du khách. Nếu có dịp ghé về vùng đất này, đừng quên "giải mã" lời rủ rê gây lú "Về Tam Kỳ ăn mít hông" bằng cách tự mình thưởng thức món ngon miệt vườn độc đáo này nhé.