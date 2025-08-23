Ăn trứng luộc hay trứng hấp tốt cho sức khỏe hơn?

Trong gian bếp buổi sáng, mùi thơm của trứng luộc và trứng hấp dường như đang “so găng”. Nghe thì đơn giản, nhưng cách chế biến lại ảnh hưởng rất lớn đến hệ tiêu hóa, đặc biệt với người cao tuổi. Câu hỏi đặt ra là người già nên ăn trứng hấp hay trứng luộc để bảo vệ sức khỏe dạ dày, lá lách?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi trứng được đun sôi trong nước, protein trong lòng trắng sẽ co rút mạnh, tạo thành cấu trúc chặt hơn, khó tiêu hóa hơn. Trong khi đó, hấp bằng hơi nước nhẹ nhàng hơn, giúp protein giãn đều, cơ thể dễ hấp thu. Thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ tiêu hóa protein ở trứng hấp cao hơn trứng luộc tới 15%.

Không chỉ vậy, trứng luộc dễ xuất hiện lớp màu xanh xám trên lòng đỏ, dấu hiệu protein bị biến tính quá mức. Ngược lại, trứng hấp giữ được màu vàng tươi, mềm mịn, đặc biệt thích hợp với người già có răng yếu. Hơn nữa, quá trình hấp giữ lại nhiều vitamin nhóm B hơn, giảm thất thoát khoảng 20% so với luộc.

Nguyên tắc vàng khi người cao tuổi ăn trứng

- Tránh ăn trứng lòng đào : Trứng chưa chín kỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, cực kỳ nguy hiểm với người miễn dịch kém. Trứng luộc nên nấu ít nhất 8 phút, trứng hấp khoảng 12 – 15 phút.

- Ăn kèm để dễ tiêu hóa : Không nên ăn trứng đơn lẻ vì dễ gây đầy bụng. Trứng hấp có thể chế biến thành trứng đúc tôm, đậu phụ; trứng luộc có thể thái nhỏ, trộn cùng cháo hoặc mì nóng.

- Ăn đúng thời điểm : Sáng từ 7-9h là lúc dạ dày hoạt động mạnh, tiêu hóa tốt nhất. Buổi tối hạn chế ăn trứng để tránh gánh nặng cho dạ dày. Người có sỏi mật nên ưu tiên ăn vào bữa trưa.

Nếu gặp khó khăn trong tiêu hóa, trứng hấp có thể được nghiền mịn thành dạng kem, hoặc trứng luộc xay nhuyễn rồi trộn cùng khoai, sữa chua. Với người lo ngại cholesterol, không nhất thiết bỏ hẳn lòng đỏ mà có thể ăn xen kẽ: hôm nay ăn cả quả, hôm sau chỉ ăn lòng trắng. Ngoài ra, kết hợp 1 quả trứng nguyên với 2 lòng trắng đem hấp cũng là lựa chọn thông minh.

Người cao tuổi thường nhạy cảm với thực phẩm, chỉ một thói quen nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tiêu hóa. Vì vậy, hãy nhớ “trứng hấp mềm như đậu phụ non, trứng luộc chắc nhưng ăn vừa thôi, người già dạ dày yếu, ăn sáng, ăn trưa là hợp nhất”.

Một thay đổi nhỏ trong cách nấu trứng mỗi ngày có thể giúp cha mẹ, ông bà bạn khỏe mạnh và dễ chịu hơn rất nhiều.

Nguồn và ảnh: Sohu