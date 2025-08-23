Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn trứng luộc hay trứng hấp tốt cho sức khỏe hơn?

23-08-2025 - 21:07 PM | Sống

Cùng là những cách chế biến trứng không dầu mỡ, lành mạnh nhưng đâu mới là cách ăn tốt cho sức khỏe hơn?

Trong gian bếp buổi sáng, mùi thơm của trứng luộc và trứng hấp dường như đang “so găng”. Nghe thì đơn giản, nhưng cách chế biến lại ảnh hưởng rất lớn đến hệ tiêu hóa, đặc biệt với người cao tuổi. Câu hỏi đặt ra là người già nên ăn trứng hấp hay trứng luộc để bảo vệ sức khỏe dạ dày, lá lách?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi trứng được đun sôi trong nước, protein trong lòng trắng sẽ co rút mạnh, tạo thành cấu trúc chặt hơn, khó tiêu hóa hơn. Trong khi đó, hấp bằng hơi nước nhẹ nhàng hơn, giúp protein giãn đều, cơ thể dễ hấp thu. Thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ tiêu hóa protein ở trứng hấp cao hơn trứng luộc tới 15%.

Không chỉ vậy, trứng luộc dễ xuất hiện lớp màu xanh xám trên lòng đỏ, dấu hiệu protein bị biến tính quá mức. Ngược lại, trứng hấp giữ được màu vàng tươi, mềm mịn, đặc biệt thích hợp với người già có răng yếu. Hơn nữa, quá trình hấp giữ lại nhiều vitamin nhóm B hơn, giảm thất thoát khoảng 20% so với luộc.

Ăn trứng luộc hay trứng hấp tốt cho sức khỏe hơn?- Ảnh 1.

Ăn trứng luộc hay trứng hấp tốt cho sức khỏe hơn?- Ảnh 2.

Nguyên tắc vàng khi người cao tuổi ăn trứng

- Tránh ăn trứng lòng đào : Trứng chưa chín kỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, cực kỳ nguy hiểm với người miễn dịch kém. Trứng luộc nên nấu ít nhất 8 phút, trứng hấp khoảng 12 – 15 phút.

- Ăn kèm để dễ tiêu hóa : Không nên ăn trứng đơn lẻ vì dễ gây đầy bụng. Trứng hấp có thể chế biến thành trứng đúc tôm, đậu phụ; trứng luộc có thể thái nhỏ, trộn cùng cháo hoặc mì nóng.

- Ăn đúng thời điểm : Sáng từ 7-9h là lúc dạ dày hoạt động mạnh, tiêu hóa tốt nhất. Buổi tối hạn chế ăn trứng để tránh gánh nặng cho dạ dày. Người có sỏi mật nên ưu tiên ăn vào bữa trưa.

Nếu gặp khó khăn trong tiêu hóa, trứng hấp có thể được nghiền mịn thành dạng kem, hoặc trứng luộc xay nhuyễn rồi trộn cùng khoai, sữa chua. Với người lo ngại cholesterol, không nhất thiết bỏ hẳn lòng đỏ mà có thể ăn xen kẽ: hôm nay ăn cả quả, hôm sau chỉ ăn lòng trắng. Ngoài ra, kết hợp 1 quả trứng nguyên với 2 lòng trắng đem hấp cũng là lựa chọn thông minh.

Người cao tuổi thường nhạy cảm với thực phẩm, chỉ một thói quen nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tiêu hóa. Vì vậy, hãy nhớ “trứng hấp mềm như đậu phụ non, trứng luộc chắc nhưng ăn vừa thôi, người già dạ dày yếu, ăn sáng, ăn trưa là hợp nhất”.

Một thay đổi nhỏ trong cách nấu trứng mỗi ngày có thể giúp cha mẹ, ông bà bạn khỏe mạnh và dễ chịu hơn rất nhiều.

Nguồn và ảnh: Sohu

Check var loại quả "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát" đang gây sốt MXH: Liệu hương vị có giống lời đồn?

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà nhà dùng ChatGPT, Grok, thí sinh “toát mồ hôi” vì 29,5 điểm vẫn trượt ĐH ngành AI: Nhìn mức lương hiểu ngay vì sao hot?

Nhà nhà dùng ChatGPT, Grok, thí sinh “toát mồ hôi” vì 29,5 điểm vẫn trượt ĐH ngành AI: Nhìn mức lương hiểu ngay vì sao hot? Nổi bật

Bão số 5 giật cấp 11 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung: Các tỉnh thành sau hết sức lưu ý!

Bão số 5 giật cấp 11 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung: Các tỉnh thành sau hết sức lưu ý! Nổi bật

Đúng thứ Bảy, cụ bà 71 tuổi đến ngân hàng để giao dịch 1 tỷ đồng: Nhân viên LPBank nhìn tài khoản chuyển tiền, báo ngay công an phường

Đúng thứ Bảy, cụ bà 71 tuổi đến ngân hàng để giao dịch 1 tỷ đồng: Nhân viên LPBank nhìn tài khoản chuyển tiền, báo ngay công an phường

20:48 , 23/08/2025
Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

20:42 , 23/08/2025
Dàn YouTuber, TikToker tràn xuống nhà chú Ba Minh (Đồng Tháp) sau câu chuyện tình lấy nước mắt

Dàn YouTuber, TikToker tràn xuống nhà chú Ba Minh (Đồng Tháp) sau câu chuyện tình lấy nước mắt

20:27 , 23/08/2025
Mang hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm với lãi suất hơn 8%, 1 năm sau đến rút thì được thông báo: "Chúng tôi chưa từng triển khai gói tiền gửi trên"

Mang hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm với lãi suất hơn 8%, 1 năm sau đến rút thì được thông báo: "Chúng tôi chưa từng triển khai gói tiền gửi trên"

20:10 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên