Trong lúc ăn uống mà xuất hiện 4 cảm giác này, tầm soát ung thư sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu!

Bác sĩ chuyên khoa ung bướu Pan Zhanhe (Trung Quốc) cho biết, chế độ ăn uống giống như “con dao hai lưỡi”. Cách chọn thực phẩm, chế biến, thời điểm và lượng ăn có thể làm giảm hoặc tăng nguy cơ mắc ung thư. Đặc biệt, một số bất thường khi ăn uống còn là “tín hiệu ngầm” cảnh báo bệnh. Trong đó, dễ bị nhầm lẫn và xem nhẹ nhất là 4 dấu hiệu dưới đây.

1. Buồn nôn, nôn mửa

Hai nguyên nhân thường gặp là thức ăn kém chất lượng hoặc phụ nữ mang thai. Nếu loại trừ cả hai mà vẫn buồn nôn liên tục khi ăn, cần cảnh giác ung thư.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Pan, phổ biến nhất là ung thư dạ dày, nguy cơ cao ở người trên 45 tuổi. Khối u khiến môn vị bị tắc, gây buồn nôn sau ăn khoảng 1 giờ, về sau có thể nôn dữ dội ngay trong bữa kèm đau vùng giữa bụng, trên rốn.

Một số trường hợp còn liên quan đến ung thư gan, túi mật, tụy, đi kèm sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, thiếu máu. Nếu hiện tượng này lặp lại thường xuyên, nên tầm soát ung thư sớm.

2. Khó nuốt, đau xương ức

Khó nuốt thường liên quan đến bệnh thực quản, phổ biến là ung thư thực quản. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), cảm giác vướng, đau khi nuốt là triệu chứng đặc hiệu, xuất hiện ở hầu hết bệnh nhân.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy nuốt vướng. Khi bệnh tiến triển, thức ăn lỏng cũng khó qua thực quản, thậm chí nuốt nước bọt cũng đau. Người bệnh dễ sụt cân nhanh do không thể ăn uống.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng lưu ý khó nuốt đôi khi liên quan đến trào ngược dạ dày, bệnh phổi, ung thư phổi hoặc bệnh lý dạ dày. Nếu tình trạng kéo dài, cần đi khám thay vì tự điều trị.

3. Đau bụng khi ăn

Nếu ăn uống kèm đau bụng, đầy hơi, nhanh no, có thể liên quan tới khối u đường tiêu hóa. Thường gặp ở ung thư dạ dày, tuyến tụy, đại trực tràng, ruột.

Ở ung thư đại trực tràng, người bệnh thường đau bụng quặn từng cơn, đau tăng khi ăn no, kèm tiêu chảy, phân đen, khó đi tiêu. Với ung thư dạ dày giai đoạn nặng, hầu như ăn gì cũng đau vùng bụng trên rốn, kèm đầy bụng, chán ăn.

Bác sĩ Pan nhấn mạnh, nếu đau bụng kéo dài và đi kèm rối loạn tiêu hóa, đừng chủ quan mà cần đi kiểm tra ngay.

4. Thức ăn có mùi hoặc vị lạ

Một số bệnh ung thư có thể khiến vị giác rối loạn, ăn gì cũng thấy đắng, chua, mặn hoặc có mùi kim loại.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Pan, tình trạng này đôi khi do cảm cúm, tiểu đường, nhiễm nấm men, vệ sinh răng miệng kém, tác dụng phụ của thuốc hay mang thai. Tuy nhiên, nếu kéo dài dù đã loại trừ các nguyên nhân trên, cần cảnh giác.

Phổ biến nhất là ung thư miệng: bệnh nhân thường thấy vị đắng kèm mùi hôi tanh, xuất hiện nhiều vết loét lâu lành trong khoang miệng. Ngoài ra, ung thư tụy và gan cũng có thể gây hiện tượng này, đi kèm đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa sau ăn.