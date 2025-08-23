Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong lúc ăn uống mà xuất hiện 4 cảm giác này, tầm soát ung thư sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu!

23-08-2025 - 08:23 AM | Sống

Khi gặp khó chịu trong lúc ăn uống, nhiều người thường cho rằng do thực phẩm hoặc cơ thể mệt mỏi nhất thời mà không hay đó là "tín hiệu SOS" vì ung thư.

Bác sĩ chuyên khoa ung bướu Pan Zhanhe (Trung Quốc) cho biết, chế độ ăn uống giống như “con dao hai lưỡi”. Cách chọn thực phẩm, chế biến, thời điểm và lượng ăn có thể làm giảm hoặc tăng nguy cơ mắc ung thư. Đặc biệt, một số bất thường khi ăn uống còn là “tín hiệu ngầm” cảnh báo bệnh. Trong đó, dễ bị nhầm lẫn và xem nhẹ nhất là 4 dấu hiệu dưới đây.

1. Buồn nôn, nôn mửa

Hai nguyên nhân thường gặp là thức ăn kém chất lượng hoặc phụ nữ mang thai. Nếu loại trừ cả hai mà vẫn buồn nôn liên tục khi ăn, cần cảnh giác ung thư.

Trong lúc ăn uống mà xuất hiện 4 cảm giác này, tầm soát ung thư sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Pan, phổ biến nhất là ung thư dạ dày, nguy cơ cao ở người trên 45 tuổi. Khối u khiến môn vị bị tắc, gây buồn nôn sau ăn khoảng 1 giờ, về sau có thể nôn dữ dội ngay trong bữa kèm đau vùng giữa bụng, trên rốn.

Một số trường hợp còn liên quan đến ung thư gan, túi mật, tụy, đi kèm sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, thiếu máu. Nếu hiện tượng này lặp lại thường xuyên, nên tầm soát ung thư sớm.

2. Khó nuốt, đau xương ức

Khó nuốt thường liên quan đến bệnh thực quản, phổ biến là ung thư thực quản. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), cảm giác vướng, đau khi nuốt là triệu chứng đặc hiệu, xuất hiện ở hầu hết bệnh nhân.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy nuốt vướng. Khi bệnh tiến triển, thức ăn lỏng cũng khó qua thực quản, thậm chí nuốt nước bọt cũng đau. Người bệnh dễ sụt cân nhanh do không thể ăn uống.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng lưu ý khó nuốt đôi khi liên quan đến trào ngược dạ dày, bệnh phổi, ung thư phổi hoặc bệnh lý dạ dày. Nếu tình trạng kéo dài, cần đi khám thay vì tự điều trị.

3. Đau bụng khi ăn

Nếu ăn uống kèm đau bụng, đầy hơi, nhanh no, có thể liên quan tới khối u đường tiêu hóa. Thường gặp ở ung thư dạ dày, tuyến tụy, đại trực tràng, ruột.

Ở ung thư đại trực tràng, người bệnh thường đau bụng quặn từng cơn, đau tăng khi ăn no, kèm tiêu chảy, phân đen, khó đi tiêu. Với ung thư dạ dày giai đoạn nặng, hầu như ăn gì cũng đau vùng bụng trên rốn, kèm đầy bụng, chán ăn.

Bác sĩ Pan nhấn mạnh, nếu đau bụng kéo dài và đi kèm rối loạn tiêu hóa, đừng chủ quan mà cần đi kiểm tra ngay.

4. Thức ăn có mùi hoặc vị lạ

Một số bệnh ung thư có thể khiến vị giác rối loạn, ăn gì cũng thấy đắng, chua, mặn hoặc có mùi kim loại.

Trong lúc ăn uống mà xuất hiện 4 cảm giác này, tầm soát ung thư sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Pan, tình trạng này đôi khi do cảm cúm, tiểu đường, nhiễm nấm men, vệ sinh răng miệng kém, tác dụng phụ của thuốc hay mang thai. Tuy nhiên, nếu kéo dài dù đã loại trừ các nguyên nhân trên, cần cảnh giác.

Phổ biến nhất là ung thư miệng: bệnh nhân thường thấy vị đắng kèm mùi hôi tanh, xuất hiện nhiều vết loét lâu lành trong khoang miệng. Ngoài ra, ung thư tụy và gan cũng có thể gây hiện tượng này, đi kèm đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa sau ăn.

6 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh "hóa chất độc", bác sĩ cảnh báo đừng ăn kẻo rước ung thư

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn

So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn Nổi bật

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô Nổi bật

Nghiên cứu khoa học: Trẻ sinh tháng 9, 10, 11 có IQ vượt trội

Nghiên cứu khoa học: Trẻ sinh tháng 9, 10, 11 có IQ vượt trội

08:05 , 23/08/2025
Những cảnh tượng chỉ Việt Nam mình mới có!

Những cảnh tượng chỉ Việt Nam mình mới có!

08:00 , 23/08/2025
6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe

6 loại rau mùa thu không cần phun thuốc trừ sâu, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe

07:40 , 23/08/2025
Đọc lại tập 1 Doraemon mới bất ngờ: Hoá ra trong tương lai Nobita từng sống thành đạt, nhưng không may gặp chuyện đen đủi mà thôi!

Đọc lại tập 1 Doraemon mới bất ngờ: Hoá ra trong tương lai Nobita từng sống thành đạt, nhưng không may gặp chuyện đen đủi mà thôi!

06:35 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên