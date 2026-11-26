Outlander thế hệ mới đã có ngày ra mắt chính thức

Sau nhiều thông tin liên tục bị rò rỉ trong khoảng một tháng vừa qua, Mitsubishi Outlander thế hệ mới chính thức được chốt lịch ra mắt vào ngày 11/12 tới đây.

Mitsubishi Outlander 2026 sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 11/12 tới đây. Ảnh: Mitsubishi

Như vậy, Outlander thế hệ mới sẽ ra mắt ngay trong năm 2026, đúng như kế hoạch được đại diện hãng chia sẻ hồi tháng 9. Thời điểm này cũng trùng với giai đoạn cao điểm mua sắm ô tô cuối năm. Trước đó, Mitsubishi Destinator ra mắt vào đầu tháng 12/2025 và nhanh chóng lọt top 5 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng.

Mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật - điểm khác biệt so với các mẫu Mitsubishi khác đang được nhập từ Thái Lan hay Indonesia về Việt Nam.

Những thông tin rò rỉ về Outlander thế hệ mới cho thị trường Việt Nam

Outlander thế hệ mới đã nhiều lần xuất hiện tại Việt Nam, từ hình ảnh xe được vận chuyển trên đường, cập cảng cho đến khi xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Những hình ảnh này phần nào hé lộ cấu hình xe sẽ được phân phối trong nước.

Những chiếc Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam trước đó. Ảnh: Mitsubishi

Những hình ảnh Outlander thế hệ mới xuất hiện tại cảng Việt Nam cho thấy xe có ít nhất hai cấu hình khác nhau, thể hiện qua thiết kế mâm xe. Thông tin này cũng trùng khớp với hồ sơ công bố nhãn năng lượng tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong đó mẫu xe được đăng ký với hai kiểu loại mang tên OUTLANDER H và OUTLANDER P.

Nhãn năng lượng của Outlander mới cho thấy mẫu xe này khá tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: VR

Cũng theo thông tin từ Cục Đăng kiểm, cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ mã 4B40, kết hợp máy xăng 1.5L với hệ thống hybrid nhẹ 48V (MHEV). Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố lần lượt là 6,71 lít/100 km trên bản H và 7,15 lít/100 km trên bản P.

Chiếc xe lộ diện trong trung tâm kiểm tra khí thải còn cho thấy hệ dẫn động của xe là loại 4 bánh S-AWC.

Outlander thử nghiệm tại Việt Nam dùng hệ dẫn động 4 bánh. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Outlander 2026 còn có gì đáng chú ý?

So với thế hệ cũ, Outlander thế hệ mới có diện mạo bề thế hơn. Xe có kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.750 mm và trục cơ sở 2.706 mm. Cấu hình 5+2 chỗ hiếm hoi trong phân khúc khi các đối thủ trong phân khúc C chủ yếu bố trí 5 chỗ ngồi. Hình ảnh xe xuất hiện tại Việt Nam cũng cho thấy phiên bản mới sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước tới 20 inch.

Thiết kế Outlander mới khác biệt hoàn toàn thế hệ trước từng bán ở Việt Nam. Ảnh: Caranddriver

Tùy từng phiên bản mà tiện nghi bên trong khác nhau. Tham khảo bản cao cấp của Outlander tại một số thị trường khác, xe có ghế bọc da Semi-Aniline cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cặp màn hình 12,3 inch, HUD, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh…

Nội thất xe không chỉ khác biệt về thiết kế mà còn có nhiều trang bị công nghệ hơn. Ảnh: Caranddriver

Bên cạnh đó, những chiếc xe cập cảng để lộ kính lái cho thấy xe nhiều khả năng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS, kết hợp các công nghệ như ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù…

Nếu Outlander tại Việt Nam được trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại như trên, mẫu xe này sẽ có thêm lợi thế khi cạnh tranh trong phân khúc, đặc biệt trước Honda CR-V - đối thủ cũng có cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Như vậy, Mitsubishi sẽ có hai mẫu SUV cỡ C cùng sở hữu ba hàng ghế là Outlander và Destinator. Tuy nhiên, xét trên những trang bị được hé lộ cùng độ hoàn thiện, Outlander nhiều khả năng sẽ được định vị ở phân khúc cao hơn Destinator trong danh mục sản phẩm của hãng.