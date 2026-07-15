MIXUE hợp tác Liên Quân Mobile: Hơn 1.000 cửa hàng ở Việt Nam trở thành điểm hẹn thu hút giới trẻ

Sức hút từ màn kết hợp MIXUE x Liên Quân Mobile

Trong hai ngày 11-12/7, sự kiện "Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5" tại AEON Mall Hà Đông (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile và hàng nghìn bạn trẻ yêu thích eSports.

Không khí sôi động được tạo nên bởi chuỗi hoạt động đa dạng như giải đấu eSports 5v5, chung kết cuộc thi Cosplay, khu vực trải nghiệm dòng sản phẩm mới, các minigame tương tác cùng MIXUE và lễ trao giải dành cho những đội thi xuất sắc. Đây cũng là dịp để cộng đồng game thủ gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng những hoạt động được thiết kế riêng trong khuôn khổ màn hợp tác giữa hai thương hiệu.

"Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5" thu hút cộng đồng game thủ và các bạn trẻ yêu thích eSports tham gia

Lần đầu tiên bắt tay cùng Liên Quân Mobile, MIXUE giới thiệu bộ sưu tập "Việt Quất Hồi Mana", lấy cảm hứng từ hình ảnh "bùa xanh" quen thuộc - biểu tượng hồi năng lượng của người chơi trong game.

Bộ sưu tập gồm ba sản phẩm mới: Trà Việt Quất Triple Kill, Sữa Việt Quất Hồi Mana và Super Sundae Buff Xanh, được phát triển dựa trên quá trình nghiên cứu khẩu vị người tiêu dùng Việt Nam. Thay vì lựa chọn những hương vị trái cây nhiệt đới quen thuộc, MIXUE đưa việt quất vào thực đơn nhằm mang đến lựa chọn mới mẻ, đồng thời giúp nhiều khách hàng có cơ hội thưởng thức loại trái cây này với mức giá hợp lý.

Song hành cùng sản phẩm mới, chiến dịch còn được triển khai trên toàn hệ thống MIXUE với bao bì phiên bản Liên Quân Mobile, các vật phẩm tặng kèm và nhiều hoạt động tương tác dành cho khách hàng.

"MIXUE luôn mong muốn thấu hiểu sở thích và thói quen tiêu dùng của người Việt. Liên Quân Mobile là một tựa game có cộng đồng người chơi rất lớn tại Việt Nam, còn MIXUE là thương hiệu hướng đến giới trẻ. Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng màn hợp tác này không chỉ tạo thêm những trải nghiệm mới cho người tiêu dùng mà còn góp phần đưa trải nghiệm trong game đến gần hơn với đời sống hàng ngày", chị Nguyễn Lê Ngọc Mây, đại diện thương hiệu MIXUE Việt Nam, chia sẻ.

Anh Vũ Khánh Toàn, Community Leader của Liên Quân Mobile Hà Nội cũng đánh giá cao hiệu ứng từ lần hợp tác này. "Không chỉ trên mạng xã hội mà ngay tại sự kiện Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5, lượng người tham gia cũng rất đông, thậm chí không kém nhiều giải đấu hay trận chung kết của Liên Quân Mobile", anh Khánh Toàn cho biết.

Theo anh Khánh Toàn, việc đồng hành cùng MIXUE giúp tựa game mở rộng điểm chạm với người chơi thông qua hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời kết nối tốt hơn với nhóm khách hàng trẻ có chung sở thích.

Nhiều hoạt động như thi Cosplay, giao lưu với Anh tài Cheng diễn ra trong khuôn khổ sự kiện nhận được sự hưởng ứng từ các bạn trẻ

Đại diện MIXUE thông tin, sau gần hai tuần triển khai, dòng sản phẩm việt quất đã chiếm khoảng 20% sản lượng bán ra của hệ thống. Trên các nền tảng mạng xã hội, những nội dung xoay quanh màn hợp tác giữa MIXUE và Liên Quân Mobile cũng ghi nhận hơn 40 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của chiến dịch đối với cộng đồng người dùng trẻ.

Sau Hà Nội, chuỗi sự kiện "Việt Quất Hồi Mana - MIXUE x Liên Quân Đại Chiến 5v5" sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chinh phục người tiêu dùng Việt bằng chiến lược trẻ hóa và gần gũi hơn với thị trường nội địa

Theo một số chuyên gia trong ngành, thị trường đồ uống Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi cuộc đua không còn chỉ nằm ở giá bán hay quy mô cửa hàng mà chuyển dần sang năng lực xây dựng thương hiệu, kết nối cộng đồng và thích ứng với thị trường nội địa.

Trong bối cảnh đó, màn hợp tác giữa MIXUE và Liên Quân Mobile được xem là một cách tiếp cận nhằm kết nối với khách hàng trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, yếu tố văn hóa và mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc. Đây cũng là một minh chứng cho định hướng đầu tư lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Định hướng này được thể hiện xuyên suốt qua các hoạt động gắn với văn hóa, đời sống địa phương và những trải nghiệm được thiết kế riêng cho người tiêu dùng Việt.

Không chỉ triển khai các chương trình tri ân khách hàng trong những dịp đặc trưng như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, MIXUE còn tổ chức chuỗi hoạt động "Cùng Tuyết Vương trải nghiệm làm tranh Đông Hồ", góp phần lan tỏa giá trị dòng tranh dân gian đến gần hơn với giới trẻ. Gần đây, MIXUE tiếp tục phát động cuộc thi vẽ sáng tạo hình ảnh linh vật thương hiệu gắn với các danh lam thắng cảnh, công trình biểu tượng và nét đẹp văn hóa trên khắp Việt Nam.

Theo chị Nguyễn Thu Trang, đối tác nhượng quyền đang vận hành hơn 50 cửa hàng MIXUE, các chiến dịch marketing của thương hiệu, đặc biệt là màn hợp tác với Liên Quân Mobile, không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Sau khi các chương trình được triển khai, lượng khách trẻ đến cửa hàng tăng lên rõ rệt, nhiều khách hàng cũng quay lại thường xuyên hơn.

"Điều đó cho thấy MIXUE luôn nghiên cứu rất kỹ thị trường nội địa cũng như sở thích của giới trẻ Việt. Giới trẻ ở đâu thì MIXUE hiện diện ở đó. Tôi kỳ vọng thương hiệu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng để người tiêu dùng cảm nhận rõ hơn rằng MIXUE thực sự thấu hiểu thị trường Việt Nam", chị Thu Trang chia sẻ.

Dòng sản phẩm Việt Quất mới của MIXUE kết hợp với Liên Quân Mobile thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm tại sự kiện

Song song với việc đầu tư cho các hoạt động marketing, MIXUE xác định trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo sự đồng bộ trên toàn hệ thống.

Thương hiệu có hơn 1.000 cửa hàng trên cả nước đang tập trung vào việc tối ưu vận hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình cũng như tăng cường đồng hành cùng các đối tác nhượng quyền. Doanh nghiệp cũng duy trì nhịp độ ra mắt sản phẩm mới khoảng 3 tháng một lần, đồng thời linh hoạt điều chỉnh theo phản hồi thực tế từ người tiêu dùng.

"Marketing có thể đưa khách hàng đến cửa hàng để mua ly nước đầu tiên, nhưng việc họ có quay lại hay không phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm. Đó luôn là điều MIXUE ưu tiên", đại diện thương hiệu MIXUE Việt Nam nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, MIXUE cho biết sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nghiên cứu mô hình cửa hàng hoạt động 24 giờ tại một số địa điểm phù hợp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, thương hiệu sẽ triển khai thêm nhiều chương trình cộng đồng và hoạt động xã hội phù hợp với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.