Miza (MZG) được chấp thuận chào bán cổ phiếu, huy động hơn 105 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Miza (mã chứng khoán: MZG) vừa công bố phương án chào bán ra công chúng hơn 10,59 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động ước tính đạt 105,9 tỷ đồng, toàn bộ số cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Theo kế hoạch, ngày 01/10/2025 là thời điểm chốt danh sách cổ đông. Thời gian đăng ký và chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ 07/10 đến 17/10/2025.

Các đại biểu đánh cồng khai mạc phiên giao dịch cổ phiếu MZG của Công ty Cổ phần Miza

Toàn bộ số vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được Miza sử dụng để thanh toán gốc các khoản vay đến hạn và trước hạn, qua đó giảm áp lực nghĩa vụ nợ vay trong ngắn hạn. Đồng thời, doanh nghiệp hướng tới cơ cấu lại tài chính, tiết giảm chi phí lãi vay và nâng cao mức độ an toàn tài chính, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Việc huy động thành công hơn 105 tỷ đồng được đánh giá sẽ có tác động tích cực tới cơ cấu tài chính của Miza. Nguồn vốn bổ sung giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, từ đó giảm rủi ro đòn bẩy. Đồng thời, việc thu hẹp nghĩa vụ nợ vay đến hạn không chỉ cải thiện hệ số thanh khoản, mà còn giúp Miza gia tăng khả năng mở rộng dư địa để tái phân bổ nguồn vốn vào các kế hoạch đầu tư chiến lược cũng như duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong những kỳ tới.

Đợt phát hành lần này mở ra cơ hội gia tăng tỷ trọng sở hữu cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán hấp dẫn so với thị giá. Việc cải thiện cơ cấu vốn và giảm chi phí lãi vay được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của Miza trong dài hạn, qua đó giảm thiểu rủi ro pha loãng và tạo nền tảng tích cực cho giá trị doanh nghiệp.

Miza đặt mục tiêu Doanh thu năm 2025 là khoảng 4.800 tỷ đồng, lãi sau thuế kế hoạch khoảng 90 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2025, Miza ghi nhận doanh thu thuần 2.314,5 tỷ đồng, tăng 13,89% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành khoảng 48,2% kế hoạch doanh thu năm. Điểm nhấn đến từ lợi nhuận sau thuế đạt 47,6 tỷ đồng, tăng trưởng 192,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 52,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Việc tăng vốn không chỉ giúp Miza giải tỏa áp lực nợ vay trong ngắn hạn mà còn giúp doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí lãi vay, từ đó cải thiện biên lợi nhuận ròng và tạo dư địa để tích lũy dòng tiền cho đầu tư dài hạn. Đây là nền tảng quan trọng giúp Miza duy trì khả năng sinh lời ổn định, nâng cao sức chống chịu trước biến động thị trường nguyên liệu và lãi suất. Đặc biệt khi dây chuyền số 5 (PM5) đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất giấy bao bì lên hơn 300.000 tấn/năm, tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét trên thị trường giấy tái chế chất lượng cao trong nước và khu vực, qua đó củng cố vị thế của Miza trong ngành.

Với Giấy chứng nhận này, Miza thêm một lần nữa khẳng định cam kết phát triển bền vững, minh bạch và đồng hành cùng lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình Miza hướng tới niêm yết trên HOSE vào đầu năm 2026, phù hợp với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm khu vực của Công ty.