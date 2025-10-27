Mở điện thoại kiểm tra ngay: Thấy 7 loại ảnh này cần xóa ngay lập tức

Những loại ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại

1. Ảnh Căn cước công dân (CCCD) / Chứng minh nhân dân (CMND) Đây là tài liệu chứa thông tin cá nhân quan trọng nhất. Nếu điện thoại bị mất hoặc ảnh bị rò rỉ, kẻ xấu có thể lợi dụng dữ liệu (gồm cả mã QR và chip) để đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền qua ứng dụng, mở mã số thuế ảo, hoặc đăng ký số điện thoại trả sau.

2. Ảnh thẻ ngân hàng Lưu ảnh thẻ ngân hàng (cả mặt trước và mặt sau) tiềm ẩn rủi ro rất cao. Nếu thiết bị bị đánh cắp, kẻ gian có thể dễ dàng dùng thông tin thẻ để chuyển tiền hoặc thực hiện các hành vi gian lận tài chính khác.

3. Ảnh bằng lái xe Tương tự CCCD, bằng lái xe chứa các thông tin như tên, mã số, địa chỉ. Khi bị lộ, chúng dễ dàng bị lợi dụng để xâm phạm danh tính và gây rắc rối.

4. Ảnh chụp mật khẩu hoặc ghi chú mật khẩu Việc lưu mật khẩu dưới dạng hình ảnh không được mã hóa (không nằm trong ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên dụng) có thể khiến tất cả tài khoản của bạn bị lộ nếu điện thoại bị truy cập trái phép.

5. Ảnh địa chỉ nhà Việc lưu ảnh chụp rõ địa chỉ nhà có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu theo dõi lịch trình, xác định thời điểm bạn vắng nhà hoặc thực hiện ý đồ xâm nhập bất hợp pháp.

6. Ảnh nội dung tin nhắn nhạy cảm Các hình ảnh chụp lại nội dung riêng tư, thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng... có nguy cơ bị khai thác cho mục đích lừa đảo, xâm phạm tài khoản mạng xã hội hoặc đánh cắp danh tính.

7. Ảnh chụp màn hình (Screenshots) Người dùng thường có thói quen chụp màn hình và bỏ quên chúng trong một album riêng. Tuy nhiên, các ảnh này có thể vô tình chứa thông tin như mật khẩu, dữ liệu tài chính, email quan trọng và trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Làm thế nào để xóa ảnh an toàn?

Việc nhấn "Xóa" là chưa đủ. Để bảo vệ dữ liệu triệt để, người dùng cần lưu ý:

Xóa ảnh vĩnh viễn: Theo The Guardian, dữ liệu đã xóa vẫn có thể được khôi phục nếu chưa dọn "thùng rác". Đặc biệt trên iPhone, ảnh bị xóa vẫn nằm trong album "Đã xóa gần đây" (Recently Deleted) trong 30 ngày. Bạn cần vào thư mục này và xóa thêm một lần nữa để đảm bảo chúng biến mất vĩnh viễn.

Tăng cường bảo mật điện thoại: Cách tốt nhất để ngăn chặn truy cập trái phép là sử dụng mật mã mạnh (mã PIN dài) và tận dụng các tính năng mã hóa thiết bị có sẵn.