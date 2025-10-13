Mô hình Boutique Hotel mở ra cơ hội đầu tư giữa lòng đô thị di sản

Sau một thời gian lên kế hoạch đi du lịch, đại gia đình chị Hoài Thu (Hà Nội) đã quyết định lựa chọn Huế là điểm đến trong mùa hè năm nay. Là người yêu thích không gian văn hóa truyền thống, chị Thu đã đến Huế nhiều lần cùng bạn bè, nhưng trong chuyến du lịch lần này thì kế hoạch của chị đã có sự thay đổi.

"Trước đây khi đi cùng bạn bè thì tôi có thể dành cả ngày đi lăng tẩm, đền chùa, hay nhà vườn dọc sông Hương. Nhưng lần này đi cùng gia đình thì tôi chú ý đến trải nghiệm của các con hơn. Các bạn ấy thường thích những nơi có không khí sôi động, có lễ hội, hay các triển lãm về văn hóa, nghề truyền thống, ẩm thực Á- Âu…", chị Thu chia sẻ. Kết quả là sau khi được bạn bè tư vấn, chị quyết định lựa chọn lưu trú trong một Boutique Hotel tại Menas Zone Vỹ Dạ.

Nhu cầu lưu trú tích hợp đa tiện ích, dịch vụ mang tính cộng đồng cao như gia đình chị Thu không hiếm gặp. Đặt trong bối cảnh giới trẻ Việt Nam ngày càng ý thức việc bảo tồn văn hóa truyền thống và có cách thức riêng để hòa nhập với văn hóa quốc tế, mô hình du lịch trải nghiệm "all-in-one" đang thu hút được nhiều du khách đến Huế.

Mô hình Festival Mall phát triển Boutique Hotel giúp khai thác tối ưu dòng tiền đầu tư

Boutique Hotel tại Menas Zone Vỹ Dạ gây ấn tượng ngay từ các mẫu thiết kế được ví như cầu nối giữa di sản văn hóa, kiến trúc truyền thống với tính năng hiện đại của đô thị. Cảm hứng thiết kế từ quy hoạch Hoàng thành Huế đã được đơn vị thiết kế AEDAS (Singapore) tái hiện một cách tinh tế trong các mẫu thiết kế. Bên cạnh đó, AEDAS cũng tích hợp thêm các chất liệu mang tính hiện đại để tạo nên phong cách kiến trúc độc đáo, công năng sử dụng đa dạng cho các dòng sản phẩm.

Với thiết kế linh hoạt như vậy, nhà đầu tư có thể sử dụng tầng trệt và tầng lửng để kinh doanh F&B, thời trang, cửa hàng bán lẻ; các tầng trên có thể vận hành như Boutique Hotel hoặc căn hộ dịch vụ cao cấp. Các yếu tố này đều hứa hẹn mang đến trải nghiệm lưu trú và mua sắm độc đáo cho du khách.

Boutique Hotel được phát triển trong mô hình Festival Mall giúp gia tăng lợi nhuận đầu tư quanh năm

Nguồn doanh thu không chỉ đến từ các hoạt động thương mại và cho thuê phòng lưu trú ngay tại Boutique Hotel mà còn được đảm bảo từ chính mô hình Festival Mall. Giữa lòng thành phố di sản, Festival Mall mở ra không gian phục vụ đa dạng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực… cùng trải nghiệm lễ hội sôi động bốn mùa. Sự xuất hiện của các triển lãm tác phẩm sắp đặt, trang trí nghệ thuật thay đổi theo mùa… được đặt trong không gian mở với thiết kế thân thiện, mang tính cộng đồng cao, đã thu hút ngày càng nhiều người dân địa phương và du khách tham gia.

Sự giao thoa cùng nhịp sống hiện đại và những trải nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế đang đưa Menas Zone Vỹ Dạ trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch cố đô. Chia sẻ thêm về dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Trước đây doanh thu du lịch Huế thường bị sụt giảm trong mùa mưa, nhưng hiện nay với sự thay đổi của thời tiết đã khiến mùa mưa bị rút ngắn lại, du khách có thể đến Huế trong 4 mùa. Do đó thông qua việc phát triển dòng sản phẩm Boutique Hotel trong mô hình Festival Mall, chúng tôi hướng tới 2 mục tiêu: Vừa là nơi lưu giữ những bản sắc văn hóa cố đô, vừa đảm bảo nguồn doanh thu quanh năm cho nhà đầu tư".

Menas Zone Vỹ Dạ đang trở thành điểm hẹn du lịch, trải nghiệm mới tại Huế

Trên thực tế, các dự án bất động sản phức hợp trên thế giới tương tự như Menas Zone Vỹ Dạ đã tạo nên dòng tiền kinh doanh hiệu quả cho nhiều nhà đầu tư. Ví dụ như tại dự án The Scarlet (Singapore), khi các Boutique Hotel được hình thành từ hàng loạt các shophouses truyền thống, có sự kết hợp hiệu quả giữa hoạt động retail (tầng trệt) và phòng lưu trú ở các tầng trên, đã thu hút lượng du khách lớn đến với khu vực Chinatown. Hoặc như tại Goose Living (Bangkok) khi công ty kiến trúc SIM Studio chuyển đổi dự án này thành các Boutique Hotel với tầng trệt sử dụng kinh doanh nhà hàng/cafe và tầng trên làm phòng lưu trú - đã gia tăng nguồn lợi nhuận đầu tư hiệu quả.

Mô hình đô thị di sản ghi dấu trên bản đồ du lịch cố đô

Trong bối cảnh Huế đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới", thì vai trò của những dự án phức hợp như Menas Zone Vỹ Dạ với Boutique Hotel và Festival Mall càng trở nên có ý nghĩa hơn. Khoảng 160 sự kiện sẽ được chia thành 4 nhóm chương trình gồm: Lễ hội mùa Xuân "Xuân Cố đô"; Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng"; Lễ hội mùa Thu "Huế vào Thu"; Lễ hội mùa Đông "Mùa đông xứ Huế" được kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy doanh thu du lịch tăng tốc.

Số liệu thống kê thực tế của Sở Du lịch cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, thành phố đã đón hơn 4 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt khi Boutique Hotel cùng Festival Mall được vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp sẽ đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao quanh năm. Từ công thức biến các sự kiện lễ hội 4 mùa trở thành dòng chảy kinh doanh thường xuyên, tạo chiều sâu về văn hóa, nghệ thuật, Menas Zone Vỹ Dạ đang góp phần tích cực tạo nên cú hích để Huế bước ra bản đồ du lịch quốc tế với hình ảnh của một đô thị di sản sống động và hiện đại.