"Mở khóa" chiến lược đầu tư với thời hạn xây dựng 20 năm

Thời hạn xây dựng 20 năm, đòn bẩy tự chủ cho người sở hữu

Không áp lực tiến độ, không quy định thời hạn phải hoàn thiện việc xây dựng trong vài năm như nhiều dự án, khu đô thị BV Bavella Green Park tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh trao cho khách hàng quyền tự chủ tối đa với thời hạn xây dựng kéo dài tới 20 năm. Điều này không chỉ thể hiện thể hiện tư duy nhân văn và tầm nhìn xa của chủ đầu tư mà còn tạo ra đặc quyền hiếm có trên thị trường, nơi mỗi chủ sở hữu được toàn quyền quyết định thời điểm kiến tạo tổ ấm hoặc khai thác tài sản theo khả năng tài chính và nhịp phát triển của thị trường.

Với nhà đầu tư, khoảng thời gian 20 năm là "tấm vé linh hoạt" để nắm giữ tài sản trong bối cảnh Bắc Ninh đang mở rộng đô thị, bứt phá về hạ tầng và thu hút FDI. Thay vì áp lực phải thi công để tránh vi phạm tiến độ, chủ sở hữu tại BV Bavella Green Park có thể linh hoạt "giữ đất", chờ đợi điểm rơi tăng giá. Việc không bị yêu cầu phải xây dựng ngay giúp nhà đầu tư dễ dàng điều chỉnh chiến lược theo từng nhịp tăng của khu vực - một lợi thế đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thị trường hướng về giá trị thật và tính bền vững của tài sản.

Với người mua để ở, việc không bị ràng buộc tiến độ xây dựng cũng giúp khách hàng chủ động cân đối dòng tiền, lựa chọn thời điểm xây dựng phù hợp hoặc có thêm thời gian để lên ý tưởng kiến trúc, hoàn thiện thiết kế theo phong cách cá nhân.

Có thể nói, thời hạn 20 năm không chỉ là một chính sách ưu ái mà còn là lời khẳng định về triết lý sống: tại BV Bavella Green Park, mỗi khách hàng đều được tôn trọng quyền lựa chọn và quyền chủ động định hình tương lai của chính mình.

Giá trị hiện hữu và chính sách linh hoạt: Nền tảng vững vàng cho quyết định dài hạn

Không chỉ ghi điểm ở thời hạn xây dựng, BV Bavella Green Park còn chứng minh sức hấp dẫn bằng nền tảng thực tế rõ ràng, khẳng định vị thế là một khu đô thị trung chuyển chiến lược của Bắc Ninh mở rộng – nơi hạ tầng, tiện ích và giá trị sống hội tụ.

Toàn bộ hệ thống hạ tầng và 68 tiện ích nội khu tại dự án đã được đưa vào vận hành, tạo nên một khu đô thị năng động với nhịp sống hiện hữu. Bên cạnh đó, sổ đỏ lâu dài riêng từng sản phẩm đã được bàn giao cho khách hàng, bảo chứng rõ ràng cho tính pháp lý minh bạch và cam kết phát triển bền vững của đơn vị phát triển dự án BV Land.

Đặc biệt, sức hút dự án sẽ gia tăng mạnh mẽ khi khu nhà ở xã hội hơn 700 căn hộ chuẩn bị khởi công ngay trong lõi khu đô thị. Sự xuất hiện của nguồn dân cư lớn và ổn định sẽ mở ra nhiều cơ hội khai thác thương mại, dịch vụ và cho thuê cho các chủ nhân hiện hữu.

BV Bavella Green Park sở hữu 68 tiện ích hiện đại đã đưa vào sử dụng

Bên cạnh nền tảng thực tế vững chắc, BV Bavella Green Park cũng đang áp dụng loạt chính sách bán hàng linh hoạt tạo điều kiện tối đa để khách hàng sở hữu tài sản dễ dàng hơn. Tiến độ thanh toán lên tới 36 tháng giúp người mua chủ động cân đối dòng tiền, trong khi ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng cho khoản vay tối đa 70% giá trị hợp đồng giảm đáng kể gánh nặng tài chính ban đầu. Những khách hàng thanh toán sớm còn được hưởng chiết khấu lên đến 15%, mang lại lợi nhuận tức thì ngay tại thời điểm giao dịch. Đặc biệt, đối với nhà phố thương mại, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% là có thể nhận nhà sớm để kinh doanh hoặc dọn về ở ngay, mở ra dòng tiền khai thác nhanh và hiệu quả. Những chính sách này không chỉ giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn mà còn tối đa hóa hiệu suất đầu tư trong dài hạn, đặc biệt phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một tài sản có khả năng tăng trưởng ổn định.

Trong bối cảnh thị trường đang dần phục hồi và giá đất ở các vùng trung chuyển tăng nhanh sau sáp nhập, BV Bavella Green Park mở ra cơ hội vàng để sở hữu tài sản có giá trị thật, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Với những giá trị hiện hữu, tầm nhìn dài hạn và chính sách bán hàng hấp dẫn, BV Bavella Green Park chính là lựa chọn thông minh trong chu kỳ mới của thị trường, là một biểu tượng của chiến lược sở hữu toàn vẹn: giữ đất đón sóng tăng giá – an cư vững bền – đầu tư thăng hạng.