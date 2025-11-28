Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với vốn 36.170 tỷ đồng

28-11-2025 - 12:12 PM | Bất động sản

Bộ Xây Dựng đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư hơn 36.170 tỷ đồng.

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với vốn 36.170 tỷ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Đèo Cả

Tại Quyết định số 2166/QĐ-BXD, Bộ Xây Dựng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 36.172,41 tỷ đồng; 100% vốn đầu tư do nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện.

Liên danh nhà đầu tư được tham gia dự án bao gồm: Liên Danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (Đèo Cả), Công ty CP Tasco (Tasco), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP (Hoàng Long), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII (Dịch vụ và Đầu tư CII).

Tuyến cao tốc được thực hiện theo hình thức BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cầu Mỹ Thuận.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km (điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM; điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong tương lai được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đồng thời, xây dựng các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ… bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tuân thủ Luật Đường bộ ...

Theo các thông tin được công bố, dự án sẽ xây dựng mới, mở rộng tổng cộng 66 cầu, trong đó có 61 cầu trên tuyến chính và 5 cầu tại các nút giao liên thông. Đồng thời, hệ thống nút giao sẽ được nâng cấp toàn diện với 8 nút giao hiện hữu được cải tạo, mở rộng và bổ sung thêm 2 nút giao mới nhằm kết nối với cao tốc An Hữu - Cao Lãnh và tuyến đường tỉnh 818, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Dự án dự kiến được khởi công trong năm 2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành tiểu dự án riêng, giao cho các địa phương gồm TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng quá tải kéo dài, nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí logistics và mở ra không gian phát triển mới cho toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Theo An Diệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp có 70 nhân sự, vốn 2.000 tỷ vẫn xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam không tốn một đồng ngân sách: "Vẽ" loạt dự án bất động sản chỉ tồn tại trên website

Doanh nghiệp có 70 nhân sự, vốn 2.000 tỷ vẫn xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam không tốn một đồng ngân sách: "Vẽ" loạt dự án bất động sản chỉ tồn tại trên website Nổi bật

Cảnh trái ngược ở 2 tòa tháp biểu tượng ở TP.HCM: Nơi kín chỗ, nơi đìu hiu

Cảnh trái ngược ở 2 tòa tháp biểu tượng ở TP.HCM: Nơi kín chỗ, nơi đìu hiu Nổi bật

Danh tính ba doanh nghiệp bất động sản vừa bị UBCKNN xử phạt

Danh tính ba doanh nghiệp bất động sản vừa bị UBCKNN xử phạt

12:11 , 28/11/2025
Giá chung cư sẽ giảm vào năm sau?

Giá chung cư sẽ giảm vào năm sau?

09:33 , 28/11/2025
Bảng giá đất mới tăng cao: Bất động sản khó hạ nhiệt?

Bảng giá đất mới tăng cao: Bất động sản khó hạ nhiệt?

09:30 , 28/11/2025
Lý do TPHCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

Lý do TPHCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

09:29 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên