Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với vốn 36.170 tỷ đồng

Phối cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Đèo Cả

Tại Quyết định số 2166/QĐ-BXD, Bộ Xây Dựng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 36.172,41 tỷ đồng; 100% vốn đầu tư do nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện.

Liên danh nhà đầu tư được tham gia dự án bao gồm: Liên Danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (Đèo Cả), Công ty CP Tasco (Tasco), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP (Hoàng Long), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII (Dịch vụ và Đầu tư CII).

Tuyến cao tốc được thực hiện theo hình thức BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cầu Mỹ Thuận.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km (điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM; điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong tương lai được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đồng thời, xây dựng các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ… bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tuân thủ Luật Đường bộ ...

Theo các thông tin được công bố, dự án sẽ xây dựng mới, mở rộng tổng cộng 66 cầu, trong đó có 61 cầu trên tuyến chính và 5 cầu tại các nút giao liên thông. Đồng thời, hệ thống nút giao sẽ được nâng cấp toàn diện với 8 nút giao hiện hữu được cải tạo, mở rộng và bổ sung thêm 2 nút giao mới nhằm kết nối với cao tốc An Hữu - Cao Lãnh và tuyến đường tỉnh 818, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Dự án dự kiến được khởi công trong năm 2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành tiểu dự án riêng, giao cho các địa phương gồm TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng quá tải kéo dài, nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí logistics và mở ra không gian phát triển mới cho toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.