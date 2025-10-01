Mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Thiên Minh Đức

Thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải- Kế toán về tội "Tham ô tài sản"; Phạm Thị Quỳnh Trang- Kế toán; Lê Khắc Duẩn- Kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương- Kế toán; Lê Thị Ngọc Lan- Thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn- Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng- Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 18/1/2025, Bộ Công an thông báo việc C03 đang thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.

Thời điểm đó, C03 đã khởi tố bị can đối với 7 bị can, gồm: Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức; Lê Thanh An - Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên - kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh - Trưởng phòng kinh doanh về 2 tội danh "tham ô tài sản" và tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Mai Anh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố về tội "tham ô tài sản".

Khởi tố 2 bị can về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" gồm: Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.

Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.