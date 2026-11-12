Mở tủ lạnh của một bà nội trợ Nhật Bản, tôi mới hiểu vì sao nhà mình lúc nào cũng chật: 14 mẹo quá thông minh

Có những chiếc tủ lạnh chỉ cần mở cửa ra đã thấy dễ chịu: rau củ được phân loại gọn gàng, thực phẩm xếp ngay ngắn, từng hộp đồ ăn đều có vị trí riêng. Nhưng cũng có những chiếc tủ lạnh dù dung tích lớn vẫn luôn trong tình trạng chật kín, muốn tìm một món đồ phải lục tung cả ngăn.

Điều thú vị là những bà nội trợ Nhật Bản không nhất thiết sở hữu tủ lạnh đắt tiền hay mua hàng chục chiếc hộp đựng. Bí quyết của họ nằm ở cách phân loại, sắp xếp và duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày.

Dưới đây là 14 mẹo đơn giản nhưng rất đáng học hỏi.

4 mẹo vệ sinh tủ lạnh: Làm đúng thời điểm sẽ đỡ mất công

1. Dọn tủ lạnh trước khi đi chợ

Thay vì đợi tủ lạnh đầy ắp mới tổng vệ sinh, nhiều bà nội trợ Hàn Quốc chọn dọn dẹp trước buổi mua sắm lớn, khi lượng thực phẩm trong tủ đã vơi đi.

Cách này vừa giúp lau chùi dễ dàng, vừa biết chính xác nhà còn gì, thiếu gì. Nhờ vậy, việc mua sắm cũng hợp lý hơn, tránh cảnh mua thêm thực phẩm rồi phát hiện trong tủ vẫn còn nguyên một túi chưa dùng.

2. Kiểm tra hạn sử dụng trước khi sắp xếp lại

Hãy kiểm tra lần lượt cánh cửa, ngăn mát, ngăn rau củ và ngăn đông. Những hộp sữa chua hết hạn, chai nước sốt đã mở quá lâu hay rau củ hỏng cần được loại bỏ.

Đặc biệt, nên tách riêng thực phẩm sắp hết hạn để ưu tiên sử dụng trong những bữa ăn tiếp theo. Đây là mẹo nhỏ giúp hạn chế lãng phí tiền chợ.

3. Tháo kệ và ngăn kéo để vệ sinh

Đừng chỉ lau những bề mặt dễ nhìn thấy. Các rãnh ngăn kéo, mép kệ hay gioăng cao su quanh cửa mới là những vị trí thường tích tụ vết bẩn.

Có thể dùng nước rửa chén pha loãng, khăn mềm và bàn chải nhỏ để làm sạch. Sau đó lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

4. Đừng quên vệ sinh bên ngoài tủ lạnh

Tay nắm cửa, mép tủ và khu vực phía dưới cũng cần được làm sạch định kỳ.

Với các khe thông gió, bộ phận tản nhiệt, cần vệ sinh đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Loại bỏ bụi bẩn ở những vị trí phù hợp có thể giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn.

6 mẹo sắp xếp thực phẩm: Tủ không cần lớn vẫn có thể gọn

5. Đồ dùng thường xuyên phải nằm ở vị trí dễ lấy

Những món sử dụng hằng ngày như sữa chua, đồ ăn sáng hay gia vị nên được đặt ở vị trí dễ nhìn.

Thực phẩm ít dùng hơn có thể cất phía sau, miễn là vẫn đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp. Cách sắp xếp này giúp tiết kiệm thời gian mỗi lần nấu ăn.

6. Đồ cũ đặt trước, đồ mới đặt sau

Đây là nguyên tắc rất đáng áp dụng. Khi mua thêm thực phẩm, đừng tiện tay đặt tất cả lên phía trước rồi đẩy đồ cũ vào sâu bên trong.

Hãy ưu tiên đưa những món có hạn sử dụng gần nhất ra phía trước. Như vậy, bạn sẽ hạn chế tình trạng thực phẩm bị bỏ quên đến hỏng.

7. Phân loại riêng rau củ và trái cây

Không phải loại rau củ, trái cây nào cũng thích hợp để chung một ngăn.

Một số loại quả như táo, lê có thể giải phóng khí ethylene khiến những loại rau quả nhạy cảm nhanh già hoặc hỏng hơn.

Vì vậy, nên phân loại rau lá, rau củ và trái cây vào những khu vực hoặc hộp bảo quản phù hợp. Cách này vừa dễ tìm, vừa hỗ trợ giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

8. Xếp thực phẩm đóng gói theo chiều đứng

Những gói phô mai, thực phẩm đóng túi hay các sản phẩm có bao bì dẹt thường bị xếp chồng lên nhau.

Thay vì vậy, có thể sử dụng khay dài để xếp đứng những loại bao bì phù hợp, giống như cách sắp xếp hồ sơ. Chỉ cần kéo khay ra là nhìn thấy ngay bên trong có gì, không phải bới tung cả ngăn.

9. Gom các gói gia vị nhỏ vào một hộp

Tương ớt, tương cà, mù tạt hay những gói nước sốt dùng một lần rất dễ khiến cánh cửa tủ lạnh trở nên lộn xộn.

Một chiếc hộp nhỏ có chia ngăn sẽ giúp giải quyết vấn đề. Bạn có thể gom từng loại gia vị vào một vị trí, tránh thất lạc và dễ kiểm tra hạn sử dụng.

10. Tận dụng khoảng trống bằng khay kéo, giỏ treo

Một số khoảng trống bên dưới kệ có thể tận dụng bằng giỏ treo chuyên dụng, trong khi khay kéo giúp lấy đồ ở sâu bên trong thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, đừng mua phụ kiện chỉ vì thấy đẹp trên mạng. Hãy đo kích thước tủ và chọn loại thực sự cần thiết, tránh cản trở luồng khí lạnh.

4 thói quen nên bỏ nếu không muốn tủ lạnh ngày càng bừa bộn

11. Nhét thực phẩm kín mọi khoảng trống

Tủ lạnh quá đầy khiến không khí lạnh khó lưu thông, nhiệt độ phân bố không đều và thực phẩm dễ bị bỏ quên.

Hãy chừa khoảng trống hợp lý, đặc biệt quanh các khe gió. Không nhất thiết phải lấp đầy tủ mỗi lần đi siêu thị mới được coi là mua sắm tiết kiệm.

12. Để thực phẩm sống và chín lẫn lộn

Thịt, cá sống phải được bảo quản riêng trong hộp hoặc túi kín, tránh rò rỉ nước sang các món đã chế biến.

Thực phẩm ăn ngay nên được đặt ở khu vực riêng. Nếu tủ không có ngăn chuyên dụng, thịt cá sống thường nên đặt ở vị trí thấp hơn, trong khay chống rò rỉ.

13. Cho thức ăn thừa vào tủ mà không đậy kín

Những bát canh, đĩa thức ăn hay nồi đồ ăn thừa không đậy nắp vừa chiếm diện tích, vừa khiến mùi lan sang thực phẩm khác.

Tốt nhất nên chia thức ăn vào hộp sạch, nông, có nắp kín và đưa vào tủ lạnh kịp thời. Thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

14. Không ghi ngày bảo quản lên hộp thực phẩm

Đây là thói quen nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích. Với thịt cá chia phần, hành tỏi sơ chế hay thức ăn nấu sẵn, hãy dán nhãn ghi tên món và ngày bảo quản.

Nhờ vậy, bạn không phải mở từng hộp để đoán xem thực phẩm được mua hoặc chế biến từ bao giờ. Việc lên thực đơn cũng thuận tiện hơn.

Tủ lạnh gọn gàng thực ra không cần tốn nhiều tiền

Điều đáng học hỏi nhất từ những bà nội trợ Hàn Quốc không phải là việc họ mua bao nhiêu hộp đựng hay phụ kiện thông minh, mà là cách họ duy trì việc sắp xếp thành một thói quen.

Chỉ cần dành khoảng 10 phút mỗi tuần để kiểm tra thực phẩm, lau một ngăn nhỏ và đưa những món cần sử dụng trước ra vị trí dễ thấy, chiếc tủ lạnh sẽ dần trở nên ngăn nắp hơn.

Quan trọng hơn, bạn sẽ biết mình đang có gì, cần mua gì và không còn thường xuyên phải vứt bỏ thực phẩm vì quên sử dụng.

Sau cùng, tủ lạnh gọn không chỉ khiến căn bếp đẹp mắt hơn. Nó còn giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền chợ mỗi tháng.