MobiSafe – “Lá chắn số” bảo vệ cả gia đình, an tâm trong từng cú click

Thời gian gần đây, tình trạng người dân nhận cuộc gọi rác, tin nhắn chứa mã độc hay thậm chí là bị lừa đảo qua điện thoại diễn ra ngày càng dồn dập và tinh vi. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận nhiều trường hợp người dân bị kẻ gian gọi điện, giả danh cán bộ công an hoặc nhân viên điện lực, yêu cầu cài đặt các ứng dụng có giao diện tương tự dịch vụ công trực tuyến hay phần mềm EVN của ngành điện. Khi người dùng nhẹ dạ làm theo, các phần mềm độc hại này sẽ âm thầm chiếm quyền kiểm soát thiết bị, từ đó truy cập vào tài khoản ngân hàng và nhanh chóng rút sạch số tiền trong đó.

Đáng báo động hơn, các thủ đoạn này ngày càng "nâng cấp", lợi dụng lỗ hổng trong tiến trình số hóa của Nhà nước để ngụy trang dưới các vỏ bọc hợp pháp như hỗ trợ đăng ký thường trú, cấp hộ chiếu online, căn cước công dân, thanh toán dịch vụ hành chính… Trong giai đoạn Chính phủ đang đẩy mạnh các chính sách chuyển đổi số, tội phạm công nghệ cao cũng lợi dụng điều đó để "tái định hình" chiêu trò lừa đảo nhằm đánh lừa, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thực trạng này đặt ra nhu cầu cấp thiết trong việc trang bị giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao bảo mật đối với tất cả mọi người. Đặc biệt là trong bối cảnh trẻ em - đang sử dụng thiết bị di động ngày càng nhiều nhưng lại chưa có đủ nhận thức để tự bảo vệ mình trước các nội dung xấu độc, hay thậm chí là các hành vi xâm hại tinh vi trên không gian số.

Hiểu rõ những lo ngại đó, MobiFone đã xây dựng và phát triển giải pháp MobiSafe – "lá chắn số" bảo mật toàn diện, được tích hợp ngay trên các thiết bị di động hỗ trợ người dùng một cách tối đa. MobiSafe hoạt động như một lớp tường lửa thông minh, chủ động cảnh báo và ngăn chặn từ sớm các cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác, mã độc và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.

MobiSafe có khả năng ngăn chặn virus, mã độc thường lây lan qua các tệp tin tải về, đường link lạ hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nhờ đó, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng internet, mở email hoặc tải tài liệu mà không lo bị đánh cắp thông tin hay mã hóa dữ liệu tống tiền.

Bên cạnh đó, MobiSafe còn có khả năng quản lý, lưu trữ mật khẩu, bảo vệ truy cập web an toàn và cảnh báo các trang web có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo hoặc chứa mã độc. Trong bối cảnh nhiều thông tin cá nhân đang được lưu trữ online, MobiSafe giúp người dùng yên tâm hơn nhờ khả năng đưa ra cảnh báo khi nhận thấy dấu hiệu rò rỉ dữ liệu: số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội, các thông tin định danh nhạy cảm. Đây là công cụ hữu ích cho những ai thường xuyên giao dịch online, mua sắm điện tử hoặc làm việc qua các nền tảng web.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, MobiSafe cung cấp công cụ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thông qua tính năng lọc nội dung và quản lý thời gian sử dụng thiết bị. Cha mẹ có thể giới hạn truy cập những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, đồng thời theo dõi thói quen sử dụng của trẻ để có những điều chỉnh phù hợp hơn.

Ngoài ra, MobiSafe còn cho phép quản lý thiết bị từ xa, giúp người dùng kiểm soát hoạt động trên thiết bị của bản thân và người thân trong gia đình, ngay cả khi không ở gần. Điều này mang lại sự yên tâm tối đa trong trường hợp điện thoại bị mất hoặc cần giám sát hoạt động mạng từ xa.

Nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận MobiSafe theo cách toàn diện và dễ dàng, MobiFone hiện đang triển khai chương trình miễn phí trải nghiệm gói cước AT5A từ nay đến hết ngày 30/06/2025. Gói AT5A được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ an toàn thông tin của MobiSafe, có thể bảo vệ đồng thời 5 thiết bị, phù hợp cho các thành viên trong gia đình. Để đăng ký, người dùng chỉ cần soạn: KM AT5A gửi 9199. Chỉ sau vài giây, MobiSafe sẽ được kích hoạt, mang đến lớp bảo vệ vững chắc cho từng "cú click" trên không gian mạng.

Trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng phức tạp và khó lường, MobiFone cam kết không ngừng đầu tư, phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến để bảo vệ người dùng trước các rủi ro trên không gian mạng. Với MobiSafe, MobiFone không chỉ mang đến một ứng dụng bảo mật đơn thuần, mà còn là một hệ sinh thái an toàn cho khách hàng trong kỷ nguyên số. Mỗi thiết bị được bảo vệ, mọi thông tin được bảo mật, là cách MobiFone thể hiện trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao trải nghiệm số của người dùng.