Môi giới bất động sản ở TP.HCM khóc ròng vì tháng 'cô hồn'

15-09-2025 - 16:56 PM | Bất động sản

Thu nhập của môi giới bất động sản ở TP.HCM đã giảm mạnh trong tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là tháng "cô hồn", tháng ngâu).

Anh Vũ Mạnh Tú, môi giới bất động sản ở phường Xuân Hòa, TP.HCM cho biết, suốt gần 1 tháng qua, giao dịch bất động sản đã trầm lắng hơn rất nhiều so với trước.

Theo anh Tú, anh là môi giới chuyên về phân khúc nhà phố. Trước đây, mỗi tháng anh thường môi giới thành công khoảng 2-3 căn nhà. Thế nhưng suốt gần một tháng qua, anh vẫn chưa bán được căn nào.

“Tháng 7 âm lịch, người dân hạn chế mua nhà cửa hơn những tháng khác. Nhiều người quan niệm, mua nhà trong tháng cô hồn sẽ không may mắn. Họ thường sẽ mua nhà ngay từ tháng 6 âm lịch hoặc sang tháng 8 âm lịch mới giao dịch”, anh Tú nói.

Môi giới bất động sản ở TP.HCM khóc ròng vì tháng 'cô hồn'- Ảnh 1.

Tháng 7 âm lịch, thị trường bất động sản tại TP.HCM có giao dịch ảm đạm. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Trần Thị Thanh Hà, môi giới chuyên căn hộ, chia sẻ tháng 7 âm lịch luôn là giai đoạn ế ẩm nhất của giới môi giới bất động sản. Suốt cả tháng, chị chỉ chốt được duy nhất một căn hộ tại phường Hòa Hưng. Tuy nhiên, khoản hoa hồng lại phải chia cho hai người khác nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu.

Cả tháng mới chốt được căn chung cư nhưng tiền hoa hồng chia 3 nên mỗi người chỉ được 10 triệu đồng. Tháng cô hồn coi như đi làm cho vui rồi” , chị Hà nói.

Theo chị Hà, thu nhập của môi giới bất động sản đã giảm khoảng 50-60% so với những tháng trước đó. Với những tháng giao dịch sôi động, môi giới bất động sản có thể kiếm 60-70 triệu đồng/tháng.

Nhiều môi giới bất động sản tại TP.HCM thừa nhận, lượng khách giao dịch nhà phố, căn hộ giảm mạnh khiến thu nhập của họ đã giảm sâu trong tháng "cô hồn".

Môi giới bất động sản ở TP.HCM khóc ròng vì tháng 'cô hồn'- Ảnh 2.

Người dân hạn chế giao dịch bất động sản trong tháng "cô hồn". (Ảnh: Đại Việt)

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, tâm lý kiêng kỵ tháng "cô hồn" phổ biến khi quy mô thị trường còn nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay, quy mô thị trường bất động sản đã lớn nên tâm lý người dân cũng "nhẹ nhàng" hơn.

Theo ông Châu, những năm gần đây, giao dịch bất động sản trong tháng 7 âm lịch có giảm nhưng không quá chênh lệch so với những tháng liền kề. Một số doanh nghiệp đã chủ động hút khách bằng các chương trình bán hàng hấp dẫn ngay trong tháng "cô hồn"

Ông Trần Thăng Long, chuyên gia bất động sản tại TP.HCM, nhận định thị trường trầm lắng trong tháng 7 âm lịch chỉ một phần xuất phát từ yếu tố tâm lý “tháng cô hồn”. Nguyên nhân chính, theo ông, là giá nhà đất đã tăng quá cao, khiến cả người dân lẫn nhà đầu tư không còn mặn mà xuống tiền.

"Người dân có nhu cầu ở thật thì mua nhà không nổi vì thu nhập thấp. Nhà đầu tư thì chọn những kênh đầu tư khác có thanh khoản tốt hơn, nhiều triển vọng hơn như vàng, chứng khoán, kinh doanh, sản xuất”, ông Long nói.

Đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, giá nhà tại TP.HCM hiện đã tăng hơn 48% so với năm 2019. Giá bán căn hộ trung bình trên thị trường đạt hơn 77 triệu đồng/m2, khiến giao dịch bất động sản trở nên ảm đạm.

Theo VARS, tốc độ tăng giá nhà đang vượt xa khả năng chi trả của người dân. Hơn 10 năm qua, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam chỉ tăng gấp đôi, từ 4,1 triệu đồng/tháng lên 8,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá căn hộ chung cư trung bình lại tăng gấp ba, từ 25 triệu đồng/m2 lên 75 triệu đồng/m2.

“Trước đây, hộ gia đình có thu nhập trung bình có thể sở hữu 1 căn hộ chung cư sau khoảng 18 năm. Đến nay, hộ gia đình đó phải mất khoảng 27 năm mới có thể sở hữu được căn hộ”, đại diện VARS chia sẻ.

Theo đại diện VARS, ngay cả những gia đình làm việc trong những ngành có thu nhập cao như tài chính ngân hàng thì cũng phải mất cả chục năm mới có thể sở hữu một căn chung cư.


Theo Đại Việt/ VTC News

VTC News

