Mới giữa tháng 9, một tỉnh vùng biên đã thu vượt mức ngân sách được giao cả năm nay

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2025 là 9,63%, là mức tăng trưởng cao nhất 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025, vượt kịch bản chỉ tiêu Chính phủ giao và kịch bản tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Đặc biệt đến ngày 18/9, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 37.413 tỉ đồng, đạt 100,5% so với dự toán Trung ương giao , đạt 99,3% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa đạt hơn 32.315 tỉ đồng, đạt 103% dự toán Trung ương giao, và 101,5% dự toán tỉnh giao, tăng 35,6% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất hơn 10.171 tỉ đồng, đạt 173,6% dự toán giao, và tăng 85,6% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước cũng đạt 27.787 tỉ đồng, đạt 79,7% so với dự toán Trung ương giao, và đạt 78,2% so với dự toán tỉnh giao, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Theo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngay từ ngày 12/6, Long An và Tây Ninh được sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh, đặt trung tâm chính trị - hành chính tại Tân An.

Tây Ninh mới có quy mô dân số hơn 3,2 triệu người, diện tích tự nhiên hơn 8.500km². Trải dài từ biên giới Tây Nam giáp Campuchia đến cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long , địa phương sở hữu vị trí huyết mạch, kết nối TP.HCM với cả vùng Tây Nam Bộ và nước bạn Campuchia qua hệ thống giao thông đồng bộ.

Trong đó, Vành đai 3 dài hơn 76km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, đang được đẩy mạnh thi công, dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe trong năm 2026.

Tây Ninh mới còn sở hữu mạng lưới đường cao tốc hiện đại kết nối liên vùng như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Đức Hoà - Chơn Thành đang gấp rút thi công.

Đặc biệt tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đóng vai trò là trục kết nối vùng biên giới Tây Nam với vùng lõi kinh tế phía Nam sẽ sớm khởi công. Trong tương lai, cao tốc Mộc Bài - TP.HCM sẽ tiếp tục được kéo dài hòa vào trục xuyên Á, mở ra hành lang thương mại Campuchia - Việt Nam - cảng biển quốc tế.

