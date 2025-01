Mối liên hệ giữa Yeah1 và doanh nghiệp đứng sau bộ phim hot nhất MXH Việt Nam vì "nhảm"

Một cảnh trong phim Mẹ lao công học yêu.

Theo Bảng xếp hạng SocialTrend tuần 31/12/2024 – 6/1/2025 do YouNet Media công bố mới đây, web drama “Mẹ lao công học yêu” đã vươn lên dẫn đầu top 10 phim hot nhất mạng xã hội tại Việt Nam, thu hút gần 345.000 thảo luận.

Như vậy, Mẹ lao công học yêu thậm chí “hot” hơn cả When The Phone Rings dù tuần qua bộ phim Hàn Quốc này phát sóng 2 tập cuối, đồng thời vượt qua cả Squid Game phần 2.

Mẹ lao công học yêu là một web drama – thể loại phim bộ thời lượng ngắn được phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung phim kể về Đặng Mỹ Hằng (Đờ Mờ Hờ), một nữ chủ tịch giả làm lao công vô tình cứu một nam chủ tịch khỏi bị hãm hại. Sau đó, cô trải qua tình một đêm với người đàn ông kém mình 20 tuổi này. Hai người nảy sinh tình cảm, nhưng rồi phát hiện bố của nam chính năm xưa cũng từng theo đuổi cô.

Bảng xếp hạng 10 phim "hot" nhất mạng xã hội tuần qua. Nguồn: YouNet Media.

Bất chấp nội dung nhảm nhí, thậm chí bị nhiều người gọi là “rác phẩm”, Mẹ lao công học yêu đã ghi nhận 120 triệu lượt xem trên các nền tảng số sau 10 tập lên sóng. Chỉ riêng trên kênh YouTube BigCat Drama, tập đầu tiên đã thu hút tới 1,1 triệu lượt xem, những tập còn lại khoảng 500.000.

Đơn vị sản xuất bộ phim là Công ty TNHH Big Cat. Theo thông tin trên fanpage Facebook BigCat Entertainment, công ty sản xuất nội dung này được thành lập năm 2015, trụ sở hiện đặt tại Quận 1, TP.HCM.

Hồi năm 2021, CTCP Yeah1 eDigital đã mua lại Big Cat. Yeah1 eDigital hiện là công ty con của CTCP Tập đoàn Yeah1 – cái tên thu hút đông đảo sự chú ý trong năm qua nhờ thành công rực rỡ của show Anh trai vượt ngàn chông gai. Như vậy, Big Cat là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Yeah1.

Tại thời điểm được Yeah1 eDigital mua lại, Big Cat đang sở hữu gần 15 triệu lượt người theo dõi thông qua hệ thống kênh giải trí YouTube, bao gồm hai kênh đạt nút vàng là Ghiền Mì Gõ và Lala School.

Mới đây, Yeah1 cũng công bố một số kế hoạch trong năm 2025. Theo đó, Tập đoàn sẽ không tiếp tục sản xuất 2 chương trình thực tế đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trong năm nay.

Thay vào đó, Yeah1 sẽ tập trung vào hai dự án truyền hình thực tế mới là Show It All và HAHA Farmer. Trong đó, Show It All là chương trình đào tạo và phát triển nghệ sĩ trẻ, còn HAHA Farmer là chương trình thực tế về cuộc sống nông thôn, nhằm quảng bá sản vật của Việt Nam.