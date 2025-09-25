Mỗi ngày 900.000 tỷ đồng giao dịch qua ngân hàng

Một ngày, hệ thống ngân hàng ghi nhận trên 30 triệu giao dịch

Tại Hội thảo và Triển lãm cấp cao thường niên ngành Ngân hàng - Smart Banking 2025 với chủ đề “Đột phá chuyển đổi số ngành ngân hàng: Dữ liệu là nền tảng, khách hàng là trung tâm”, diễn ra sáng nay (25/9), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, dữ liệu và khách hàng là độc lập, nhưng thực chất không hề tách rời. Không có khách hàng thì không có dữ liệu nhưng dữ liệu nếu không được sử dụng thì cũng không có giá trị. Đây chính là câu chuyện cốt lõi của ngành ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng.

Về mặt pháp lý, Ngân hàng Nhà nước là một trong số ít các bộ, ngành ban hành hệ thống các thông tư để điều chỉnh toàn bộ quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu. Trong ngành ngân hàng, không có bất kỳ dữ liệu nào được thu thập ngoài khuôn khổ pháp lý này: từ hệ thống báo cáo thống kê, giám sát thông tin tín dụng, hệ thống CIC , phòng chống rửa tiền, đến tất cả các ứng dụng nghiệp vụ đều có thông tư quy định, làm căn cứ pháp lý cho toàn ngành.

Theo Phó Thống đốc, bên cạnh phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, dữ liệu còn phải giải quyết được hai vấn đề then chốt, đó là: Thứ nhất, khai thác dữ liệu hiệu quả. Thứ hai, xây dựng các ứng dụng tốt, tích hợp thông minh, tiện ích và thuận tiện cho người dùng.

Hiện nay, ngành ngân hàng đã tích hợp sâu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư . Ngân hàng Nhà nước cũng là đơn vị đầu tiên ban hành Thông tư về Open API, cho phép các bên kết nối dữ liệu ngành Ngân hàng.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, dữ liệu là nền tảng, là tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, khách hàng mới là trung tâm. Do đó, trong thời đại số hiện nay, ngành ngân hàng phải đáp ứng được 3 yếu tố, gồm: Tạo nên những ứng dụng tốt, thông minh cho khách hàng; hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Phó Thống đốc cho biết thêm, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đầu tiên ban hành thông tư yêu cầu tất cả các ngân hàng phải phát triển ứng dụng đạt chuẩn, tuân thủ các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế để phục vụ khách hàng.

Hiện nay, 98% khách hàng đã thực hiện giao dịch trên kênh số . Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển sản phẩm dịch vụ đạt chuẩn, tuân thủ các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế để phục vụ khách hàng. Theo Phó Thống đốc, đây là nền tảng quan trọng để ngành Ngân hàng phát triển hoạt động trên không gian số, thúc đẩy tài chính toàn diện.

“Chỉ trong một ngày, hệ thống ngân hàng ghi nhận trên 30 triệu giao dịch, với tổng giá trị khoảng 900.000 tỷ đồng thực hiện giao dịch liên chi nhánh. Đây là con số vô cùng lớn”, Phó Thống đốc nói.

Dữ liệu là trung tâm của chuyển đổi số

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia - đánh giá, dữ liệu từ vai trò là sản phẩm phụ đã trở nên quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Ngân hàng là một trong những ngành đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, tuy nhiên chất lượng dữ liệu thu thập được của ngân hàng vẫn là vấn đề đáng bàn.

Hội thảo diễn ra ngày 25/9.

“Dữ liệu ngành ngân hàng thu thập được rất nhiều nhưng chất lượng theo phương châm “đúng - đủ - sạch - sống” vẫn còn là thách thức. Dữ liệu ngân hàng chưa có sự liên thông đầy đủ với cơ quan thuế, hải quan... do đó chưa tạo được bức tranh toàn diện để có được dữ liệu phục vụ đa mục tiêu”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đánh giá.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, những năm gần đây, chuyển đổi số trong ngành ngân hàng Việt Nam đã tạo nên những bước ngoặt quan trọng, không chỉ số hóa các giao dịch truyền thống mà còn tiến tới kiến tạo hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện.

Việc đối soát 119 triệu tài khoản cá nhân và 1,1 triệu tài khoản tổ chức từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng nguồn dữ liệu tín dụng của hơn 54 triệu khách hàng, đã mở ra khả năng cung ứng dịch vụ chính xác, minh bạch và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.