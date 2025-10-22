Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Đầu tư vào SHB của Bầu Hiển sinh lời bao nhiêu?

22-10-2025

Phải mất hơn 11 năm, chiến lược đầu tư vào SHB mới bắt đầu có lãi và lợi nhuận đến thời điểm hiện tại khoảng 326% sau 16 năm.

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Đầu tư vào SHB của Bầu Hiển sinh lời bao nhiêu?- Ảnh 1.

Cổ phiếu SHB của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội lên sàn chứng khoán từ tháng 4/2009 với vốn hóa ban đầu chỉ 3.040 tỷ đồng, tương ứng 200 triệu cổ phiếu lưu hành.

Sau hơn 16 năm, SHB hiện có vốn hóa lên tới gần 78.000 tỷ đồng và có gần 4,6 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Theo tính toán, nếu thực hiện chiến lược tích sản mỗi ngày mua đúng 1 cổ phiếu SHB, thì đến nay nhà đầu tư sẽ nắm giữ 15.969 cổ phiếu. Số tiền đã chi ra để thực hiện chiến lược là 63,7 triệu đồng (đã bao gồm thực hiện đầy đủ quyền mua và trừ đi cổ tức tiền mặt nhận về). Trong khi đó, giá trị thực tế của khoản đầu tư đến thời điểm hiện tại là 271 triệu đồng, tương ứng hiệu suất sinh lời 326%.

Theo quan sát, khoản đầu tư vào SHB gần như đi ngang trong suốt 11 năm, không sinh lời. Bắt đầu từ khoảng tháng 2/2020, giá trị của khoản đầu tư mới bắt đầu lớn hơn so với số vốn.

Thời điểm thua lỗ lớn nhất của chiến lược này là tháng 12/2011, khi lỗ khoảng 60% (giá SHB khi đó chỉ còn 5.400 đồng/cổ phiếu). Ngược lại, lãi lớn nhất là vào tháng 6/2021, lên tới hơn 400%.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, SHB 9 tháng 2025 lãi trước thuế 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. 

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024.

Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

cổ phiếu shb

