Mỗi ngày người Việt chốt 6 chiếc Lexus trong năm qua, đẩy doanh số hãng tại Việt Nam lần đầu vượt mốc 15.000

Lexus ghi nhận doanh số kỷ lục trong năm 2025.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng năm 2025. Trong đó, ở phân khúc xe sang chứng kiến sự trỗi dậy của thương hiệu đến từ Nhật Bản là Lexus.

Cụ thể, Lexus ghi nhận 2.252 chiếc bán ra trong năm 2025. Tính trung bình, mỗi ngày có tới hơn 6 chiếc Lexus được giao đến tay khách hàng. Khi so sánh với năm 2024, tổng lượng xe Lexus bán ra trong năm 2025 đã tăng thêm 700 chiếc, tương đương 64,43%. Trước đó, năm có doanh số tốt nhất theo thống kê của VAMA là 2023 khi ghi nhận 1.793 chiếc được giao. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn năm 2025 tới 459 chiếc.

Nguồn số liệu: VAMA

Năm 2025 cũng là năm ghi nhận doanh số kỷ lục của thương hiệu này kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam ở triển lãm Vietnam Motor Show 2013. Năm 2014 ghi nhận con số 385 chiếc bán ra là lượng xe bán thấp nhất của hãng xe sang đến từ Nhật Bản ghi nhận vào năm 2014. Đáng chú ý, với 2.252 chiếc bán ra trong năm 2025, nâng tổng doanh số của Lexus từ khi có mặt tại Việt Nam lên 15.875 chiếc. Như vậy, Lexus đã vượt mốc 15.000 chiếc bán ra toàn Việt Nam sau 13 năm xuất hiện trên thị trường.

Hiện nay, Lexus Việt Nam đang phân phối 7 dòng xe khác nhau, từ sedan đến CUV, từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Mẫu xe có giá thấp nhất là ES 250 có giá 2,36 tỷ đồng; mẫu xe có giá cao nhất là LX 600 VIP giá 9,7 tỷ đồng; còn LM 500h bản 4 chỗ chính là MPV đắt nhất Việt Nam khi có giá 8,95 tỷ đồng. Dù không có số liệu chính xác, giới chuyên môn nhận định RX là dòng xe được đại gia Việt ưa chuộng nhất của Lexus.